Nói Mỹ không cam kết thỏa thuận, Iran cảnh báo tái bùng phát xung đột

(GLO)- Theo ông Mohammad Jafar Asadi - Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cuộc xung đột giữa Mỹ và nước này có nguy cơ tái diễn. Lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu hay bất kỳ hành động khiêu khích nào của Mỹ.

Ông Asadi cáo buộc các hành động và tuyên bố của quan chức Mỹ chủ yếu mang tính định hướng truyền thông, với mục đích trước hết là ngăn chặn giá dầu giảm, tiếp đó là "thoát khỏi mớ hỗn loạn do chính họ tạo ra".

Động thái cảnh báo này được cho là sau khi Tổng thống Donald Trump nói ông “không hài lòng” với đề xuất đàm phán mới từ phía Iran.

Tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran. Ảnh: abdimedia

Nhà Trắng từ chối cung cấp chi tiết về đề xuất mới của Iran, nhưng Axios đưa tin đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra các sửa đổi, đưa chương trình hạt nhân của Tehran trở lại bàn đàm phán.

Các thay đổi được cho là bao gồm yêu cầu Iran không di chuyển uranium đã làm giàu khỏi các địa điểm bị tấn công hoặc khôi phục hoạt động tại đó trong thời gian đàm phán.