Lữ đoàn Pháo binh 40: Dân vận khéo, kết nối bền chặt với dân

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực gắn với thực tiễn cơ sở, Lữ đoàn Pháo binh 40 là điểm sáng của Quân đoàn 34 trong công tác dân vận.

Nặng tình với người dân

Lữ đoàn Pháo binh 40 xác định công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân Gia Lai, nhất là tại xã Mang Yang - nơi đơn vị đóng quân, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” của Lữ đoàn 40 giúp bà con vượt qua khó khăn trong những thời điểm thiên tai. Ảnh: T.D

“Hũ gạo tình thương” là một trong những mô hình tiêu biểu, mang đậm tính nhân văn được Lữ đoàn duy trì nhiều năm qua. Theo đó, mỗi bếp ăn tập thể của đơn vị tiết kiệm 1-2 kg gạo/ngày. Mỗi năm, Lữ đoàn dành gần 2 tấn gạo để hỗ trợ các hộ nghèo, học sinh vượt khó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2021 đến nay, gần 8 tấn kg gạo đã được trao cho gần 1.000 lượt hộ dân tại xã Mang Yang và các địa phương lân cận, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trong những thời điểm thiên tai, mưa lũ, giáp hạt.

Dấu ấn nổi bật trong công tác dân vận của Lữ đoàn thời gian gần đây là việc tham gia “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hỗ trợ các gia đình khu vực phía Đông tỉnh bị thiệt hại nặng về nhà ở sau bão lũ. Lữ đoàn Pháo binh 40 được giao nhiệm vụ xây dựng 6 căn nhà cho các hộ dân tại phường An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc và Bình Định.

Chỉ trong gần 30 ngày đêm với hơn 1.300 ngày công, 6 căn nhà đã hoàn thành, vượt tiến độ gần nửa tháng. Ngoài xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn tham gia phá dỡ nhà cũ, sửa chữa trường mầm non, khơi thông các tuyến giao thông bị ách tắc sau mưa lũ.

Trung tá Ngô Văn Chung - Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 - chia sẻ: “Đơn vị đã bố trí lực lượng có tay nghề, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc liên tục 3 ca cả ngày lẫn đêm để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Kết thúc chiến dịch, Lữ đoàn Pháo binh 40 được Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân...

Điều khiến cán bộ, chiến sĩ phấn khởi nhất chính là tình cảm, sự tin yêu mà bà con dành cho bộ đội trong những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm để giúp dân vượt qua khó khăn do thiên tai”.

Ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Đông - cho biết: “Phường có 4 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà theo “Chiến dịch Quang Trung”. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 làm việc rất khẩn trương, trách nhiệm, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất”.

Nâng tầm công tác dân vận

Năm 2025, Lữ đoàn Pháo binh 40 triển khai đồng bộ, toàn diện công tác dân vận và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị duy trì hiệu quả chương trình kết nghĩa với 2 xã, 6 thôn và 4 trường học trên địa bàn tỉnh; tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, hoạt động thanh niên tình nguyện hè, gắn với các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 xây dựng nhà ở cho các hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: T.D

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đóng góp hàng nghìn ngày công để bê tông hóa 26 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 3,6 km kênh mương thủy lợi; đào hố trồng 1.250 cây xanh, góp phần cải thiện hạ tầng, cảnh quan môi trường tại các địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà; tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà, hàng nghìn ki lô gam gạo cùng hàng chục triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cùng với các hoạt động giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật được Lữ đoàn đặc biệt chú trọng. Năm 2025, đơn vị đã tổ chức 4 đợt tuyên truyền tập trung, thu hút gần 900 lượt người tham gia, với nội dung trọng tâm là chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa; phòng ngừa dịch bệnh; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Đại tá Lê Quang Toàn - Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 - cho biết: Đơn vị xác định công tác dân vận phải đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Qua đó, Lữ đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Năm 2026, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tấm áo nghĩa tình”, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng mạnh về cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.