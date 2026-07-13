Ô nhiễm kéo dài ở chợ Phù Cát

(GLO)- Theo các tiểu thương, khoảng 3 năm trở lại đây, mặt bằng phía Đông chợ Phù Cát (thôn An Hành, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) trở thành nơi buôn bán hải sản của hàng chục hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, khu vực này chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước và thu gom nước thải, dẫn đến tình trạng nước ứ đọng, phát sinh mùi tanh hôi. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên ngập nước, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến việc mua bán.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 8-7 cho thấy, mặt bằng phía Đông chợ Phù Cát đọng nước thải, nền gạch bám cặn bẩn, nhiều loại rác vương vãi. Một số hố ga và rãnh thoát nước bị tắc nghẽn, làm giảm hiệu quả thoát nước khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

Nước thải, rác thải từ khu vực buôn bán hải sản tại chợ Phù Cát gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: N.C

Ông Dương Công Thơm (nhà gần chợ) cho hay: Nước thải, rác thải phát sinh tại chợ chưa được xử lý triệt để. Thậm chí có trường hợp đốt rác hoặc lén mang rác đến đổ bừa bãi. Gia đình ông cùng nhiều hộ dân thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi.

Tình trạng buôn bán hải sản ngoài trời cũng gây bất đồng giữa các tiểu thương. Theo phản ánh, nhiều hộ bỏ quầy trong nhà lồng ra kinh doanh phía ngoài khiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng hoạt động buôn bán trong chợ.

Theo ông Bùi Đình Lan - Trưởng Ban Quản lý chợ Phù Cát, phần lớn tiểu thương bán hải sản đến từ các địa phương ven biển, hoạt động theo mùa nên thường bày bán ngoài trời vào buổi sáng. Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ thu gom rác, đổ nước thải đúng nơi quy định nhưng vẫn còn trường hợp chưa chấp hành.

Ông Lê Đức Thuận - Giám đốc Ban Quản lý xã Phù Cát - cho biết: Từ ngày 1-7-2026, đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải tại chợ. Khi tiếp nhận, khu vực phía Đông chợ tồn đọng nhiều rác do một số hộ dân lén mang đến đổ.

Đơn vị đã dọn dẹp, bố trí lại điểm tập kết rác, tổ chức vận chuyển rác vào 4 giờ hằng ngày, đồng thời lắp camera và hệ thống chiếu sáng để giám sát, ngăn chặn tình trạng đổ rác không đúng quy định.

Ông Bùi Quốc Nghị - Chủ tịch UBND xã Phù Cát - cho hay: UBND xã sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý các vấn đề về rác thải, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, từng bước khắc phục ô nhiễm, bảo đảm môi trường kinh doanh và sinh hoạt cho người dân.