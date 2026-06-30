Kênh thoát nước trở thành “điểm đen” ô nhiễm

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến kênh thoát nước qua khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc) và khu phố 2, 3 (phường Quy Nhơn Ðông) phải chịu cảnh nước thải tù đọng, rác thải ngập kênh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Điểm đầu của tuyến kênh thoát nước qua khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc) nằm trên đường Đào Tấn, gần nút giao Đào Tấn - Nguyễn Diêu, khu vực giáp ranh giữa 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Từ trên đường Đào Tấn nhìn xuống, mọi người dễ dàng bắt gặp cảnh dòng nước đen ngòm, bề mặt kênh phủ kín các loại rác thải. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng đổ xà bần lấn chiếm dòng chảy. Dọc 2 bên kênh, cây cối ngã đổ cản trở việc thoát nước.

Nhà ở gần kênh thoát nước, gia đình ông Nguyễn Thành (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) là một trong hàng chục hộ dân phải "sống chung" với tình trạng ô nhiễm trong nhiều năm qua. Ông Thành cho biết: Đoạn kênh hiện bị tắc nghẽn, trong khi nước thải từ khu dân cư dọc đường Đào Tấn liên tục đổ xuống khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc. Bên cạnh đó, nhiều người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi xuống lòng kênh, rác thải tích tụ lâu ngày không được xử lý khiến môi trường ngày càng ô nhiễm.

Đoạn kênh cạnh nút giao Nguyễn Diêu - Quách Thị Trang (phường Quy Nhơn Đông) đen kịt, rác thải bao phủ. Ảnh: N.C

Tương tự, tuyến kênh qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông dài hơn 500 m cũng bị ô nhiễm ở mức báo động. Tại dãy nhà phía sau Trường THCS Nhơn Bình, các hộ dân khu phố 2 nhiều tháng qua phải "sống chung" với mùi hôi bốc lên từ dòng kênh.

“Sau cơn bão số 13 năm 2025, lượng lớn cây cối và rác thải bị vùi lấp dưới lòng kênh đến nay vẫn chưa được dọn dẹp. Khi rác phân hủy, tình trạng ô nhiễm càng nặng hơn. Hiện đang vào thời điểm nắng gắt nên mùi hôi càng nồng nặc. Môi trường ô nhiễm còn làm phát sinh chuột, ruồi, muỗi…” - anh N.H.T. (khu phố 2) nói.

Từ cổng sau Trường THCS Nhơn Bình, kênh thoát nước chảy ngầm qua chợ Dinh, xuyên qua nút giao Hồ Văn Huê - Trần Thúc Tự nên bớt ô nhiễm. Tuy nhiên, đoạn kênh chạy bên hông Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn (khu phố 2) và dọc đường Quách Thị Trang (khu phố 3) không có nắp đậy nên rác thải vẫn nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên, ảnh hưởng đến các đơn vị và nhà dân xung quanh.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây ô nhiễm không chỉ do nước thải sinh hoạt từ khu dân cư và các hàng quán mà còn do nước thải phát sinh từ hoạt động buôn bán tại chợ Dinh.

Ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn - cho biết: “Mùi hôi từ nước thải tù đọng thường xuyên bay vào khuôn viên, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Chúng tôi kiến nghị địa phương sớm có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Đông cho biết: Nhiều năm qua, đoạn cuối tuyến kênh bị bồi lấp do quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, nhiều đoạn kênh chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ nên phát sinh nhiều bất cập trong tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.

Hiện địa phương đang triển khai xây dựng công trình cống hộp đấu nối vào đoạn kênh đầu đường Quách Thị Trang và dẫn nước ra sông Dinh. Khi công trình hoàn thành, tuyến kênh sẽ được thông suốt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Đối với các đoạn kênh còn tồn đọng rác thải, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trạng, tổ chức dọn dẹp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Về tình trạng ô nhiễm tại cống qua đường Đào Tấn, đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết sẽ tiến hành phát quang cây cối, xử lý rác thải và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.