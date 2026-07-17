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Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thông báo tìm chủ phương tiện vi phạm giao thông

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(GLO)- Thực hiện công tác tuần tra tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ 527 phương tiện.

Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thông báo ai là người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện đến tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (địa chỉ: 646 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền tiến hành tịch thu phương tiện và bán đấu giá tài sản sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

>>> Danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ

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