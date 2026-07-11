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Cao su Chư Sê khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 10-7, tại Đội sản xuất Ia Lâu, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

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Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty, Ban nữ công và Đội Ia Lâu thăm hỏi các gia đình được cấp nhà ở tập thể. Ảnh: Đinh Yến

Công trình gồm 4 dãy nhà với 18 phòng, trong đó có 2 dãy 5 phòng và 2 dãy 4 phòng, tổng diện tích 360m². Tổng kinh phí xây dựng hơn 540 triệu đồng được huy động từ nguồn xen canh, chi phí quản lý của Đội sản xuất Ia Lâu cùng sự hỗ trợ của Công ty và Công đoàn Công ty.

18 gia đình được bố trí nhà ở đều là công nhân gắn bó nhiều năm với Đội sản xuất Ia Lâu nhưng chưa có nơi ở kiên cố. Việc đầu tư xây dựng khu nhà tập thể góp phần giúp người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, nhất là trong mùa mưa bão.

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Đại diện lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty trao quà hỗ trợ cho các gia đình công nhân khó khăn. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Trung Kiên-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo và tổ Công đoàn Đội sản xuất Ia Lâu trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Đồng thời, mong muốn các hộ công nhân tiếp tục gắn bó với đơn vị, chăm sóc, khai thác hiệu quả vườn cây, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất được giao.

Đội sản xuất Ia Lâu là đơn vị quản lý vườn cây cao su tại khu vực biên giới xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai), cách xa trụ sở Công ty. Người lao động tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ nghề khai thác cao su và sản xuất nông nghiệp.

Đại diện các hộ được bố trí nhà ở, anh Vi Văn Thưởng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty và Đội sản xuất Ia Lâu đã quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác được giao.

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Công đoàn Công ty tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tri ân đoàn viên, người lao động Đội sản xuất Ia Lâu. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Công đoàn Công ty tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tri ân đoàn viên, người lao động Đội sản xuất Ia Lâu. Lãnh đạo Công ty cũng trao 18 phần quà cho 18 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 500 nghìn đồng.

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