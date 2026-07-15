Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Các vị trí được xóa bỏ tại tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn gồm Km6+480 (phường Quy Nhơn Bắc) và Km8+000, Km8+370, Km8+670, Km8+740, Km8+800 (phường Quy Nhơn). Đây đều là những lối đi tự mở do người dân hình thành từ nhiều năm trước để thuận tiện đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Việc rào chắn, xóa bỏ các lối đi tự mở nhằm thực hiện Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời góp phần bảo vệ hành lang an toàn đường sắt, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Rào chắn tại Km8+000 (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.L

Sau khi hoàn thành việc rào chắn, các lối đi tự mở được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt, không để phát sinh lối đi tự mở mới và không tái lập các lối đi đã được xóa bỏ.