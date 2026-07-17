Cần sớm khắc phục hư hỏng tại công viên thuộc khu dân cư An Hòa

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Cơn bão số 13 năm 2025 đã làm nhiều hạng mục trong công viên thuộc khu dân cư An Hòa (tổ dân phố An Hòa) bị hư hỏng, ngã đổ.

Tuy nhiên, đã hơn 8 tháng trôi qua, các hạng mục này vẫn chưa được sửa chữa.

Ông H.V.P. (tổ dân phố An Hòa) cho biết: Khu dân cư An Hòa được quy hoạch, xây dựng khang trang nên các tuyến đường nội bộ và công viên thu hút đông người dân đến vui chơi, tập thể dục hằng ngày, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

Nhờ đó, người dân hạn chế chạy bộ, tập thể dục trên tỉnh lộ 636, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc các hạng mục xuống cấp kéo dài không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ em.

Công trình trang trí mô hình chim bồ câu bay quanh quả địa cầu trong công viên tại khu dân cư An Hòa (phường Bình Định) bị hư hỏng do thiên tai từ năm 2025. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, khu dân cư An Hòa có 2 công viên với tổng diện tích hơn 5.000 m² đều bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025. Hiện 1 trụ đèn chiếu sáng bị ngã đổ hoàn toàn nằm trên bãi cỏ; hơn 10 trụ đèn trang trí bị nghiêng, nhiều trụ không còn hoạt động.

Nghiêm trọng nhất là công trình trang trí mô hình chim bồ câu bay quanh quả địa cầu đã đổ nát, chỉ còn trơ khung kim loại và dây điện. Ngoài ra, nhiều vị trí nền gạch bị sụt lún, một số thiết bị tập thể dục ngoài trời hư hỏng, cống thoát nước không có nắp đậy và nhiều cây xanh bị chết khô.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - xác nhận tình trạng xuống cấp tại các công viên trong khu dân cư An Hòa và cho biết nguyên nhân là do thiên tai năm 2025.

"Địa phương sẽ giao Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn rà soát, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nhằm bảo đảm mỹ quan và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân" - ông Sĩ nói.