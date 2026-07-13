Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại trong đêm

(GLO)- Tối 12-7, Đội SOS 115-Bình Định phối hợp với lực lượng Công an cùng người dân ngăn chặn 1 phụ nữ tự tử ở cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông) và hỗ trợ đưa 1 nạn nhân nhảy cầu tự tử ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đi cấp cứu.

Lúc 19 giờ 33 phút ngày 12-7, Đội SOS 115-Bình Định tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có một phụ nữ dừng xe máy giữa cầu Thị Nại (đoạn thuộc phường Quy Nhơn Đông) và chuẩn bị nhảy xuống biển tự tử. Rất may người đi đường đã kịp thời phát hiện, ngăn cản.

Hiện trường nơi người phụ nữ nhảy cầu trên quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc) trong đêm 12-7. Ảnh: Thanh Trí

Anh Nguyễn Thanh Trí-tài xế xe cứu thương Đội SOS 115-Bình Định cho biết, đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo sự việc đến Công an phường Quy Nhơn Đông. Người phụ nữ sau đó được đưa về trụ sở Công an phường.

Theo xác minh bước đầu, người phụ nữ là chị V.T.T.H. (SN 2002, trú xã Ân Tường). Tối cùng ngày, do buồn chuyện gia đình, chị H. nảy sinh ý nghĩ tiêu cực nên chạy xe máy từ phường Quy Nhơn Nam ra cầu Thị Nại để thực hiện ý định nhảy cầu.

Cán bộ Công an phường sau đó đã động viên, thuyết phục chị H. từ bỏ ý nghĩ tiêu cực và thông báo gia đình đến đưa về chăm sóc.

* Lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, Đội SOS 115-Bình Định nhận được thông tin từ người dân về trường hợp tự tử tại cầu Giác Phong trên quốc lộ 19B, thuộc phường An Nhơn Bắc.

Đội SOS 115 - Bình Định và người dân đưa người phụ nữ nhảy cầu trên quốc lộ 19B đi cấp cứu. Clip: Thanh Trí

Trường hợp nhảy cầu tự tử là chị N.T.H. (SN 1985, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) vì buồn chuyện tình cảm. Do vị trí chị H. nhảy xuống là đoạn sông cạn khô nên dẫn đến chấn thương ở tay.

Sau đó, chị H. được Đội SOS 115-Bình Định đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và sức khỏe đã ổn định.