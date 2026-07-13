Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 12-7, Đội SOS 115-Bình Định phối hợp với lực lượng Công an cùng người dân ngăn chặn 1 phụ nữ tự tử ở cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông) và hỗ trợ đưa 1 nạn nhân nhảy cầu tự tử ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đi cấp cứu.

Lúc 19 giờ 33 phút ngày 12-7, Đội SOS 115-Bình Định tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có một phụ nữ dừng xe máy giữa cầu Thị Nại (đoạn thuộc phường Quy Nhơn Đông) và chuẩn bị nhảy xuống biển tự tử. Rất may người đi đường đã kịp thời phát hiện, ngăn cản.

kip-thoi-ngan-chan-ho-tro-2-phu-nu-nhay-cau-trong-dem-12-7.jpg
Hiện trường nơi người phụ nữ nhảy cầu trên quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc) trong đêm 12-7. Ảnh: Thanh Trí

Anh Nguyễn Thanh Trí-tài xế xe cứu thương Đội SOS 115-Bình Định cho biết, đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo sự việc đến Công an phường Quy Nhơn Đông. Người phụ nữ sau đó được đưa về trụ sở Công an phường.

Theo xác minh bước đầu, người phụ nữ là chị V.T.T.H. (SN 2002, trú xã Ân Tường). Tối cùng ngày, do buồn chuyện gia đình, chị H. nảy sinh ý nghĩ tiêu cực nên chạy xe máy từ phường Quy Nhơn Nam ra cầu Thị Nại để thực hiện ý định nhảy cầu.

Cán bộ Công an phường sau đó đã động viên, thuyết phục chị H. từ bỏ ý nghĩ tiêu cực và thông báo gia đình đến đưa về chăm sóc.

* Lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, Đội SOS 115-Bình Định nhận được thông tin từ người dân về trường hợp tự tử tại cầu Giác Phong trên quốc lộ 19B, thuộc phường An Nhơn Bắc.

Đội SOS 115 - Bình Định và người dân đưa người phụ nữ nhảy cầu trên quốc lộ 19B đi cấp cứu. Clip: Thanh Trí

Trường hợp nhảy cầu tự tử là chị N.T.H. (SN 1985, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) vì buồn chuyện tình cảm. Do vị trí chị H. nhảy xuống là đoạn sông cạn khô nên dẫn đến chấn thương ở tay.

Sau đó, chị H. được Đội SOS 115-Bình Định đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và sức khỏe đã ổn định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiến nghị sửa chữa, khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26.

Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

null