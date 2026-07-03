Kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với người dân và đơn vị chức năng cứu một nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại.

Vào khoảng 20 giờ ngày 2-7, Công an phường Quy Nhơn Đông tiếp nhận tin báo từ Đội SOS 115 Bình Định với nội dung: Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, người dân phát hiện tại khu vực giữa cầu Thị Nại có một xe máy biển kiểm soát 77G1-529xx dựng bên cầu, trên xe có 2 điện thoại di động, nghi chủ phương tiện đã nhảy cầu tự tử.

Nơi phát hiện chiếc xe máy của nam thanh niên. Ảnh: Thanh Trí

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường tiến hành xác minh tại hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân và các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên trụ cầu, phía dưới vị trí phát hiện chiếc xe máy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an phường phối hợp với người dân đưa người này lên bờ an toàn.

Nạn nhân làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Trí

Qua xác minh, thanh niên này cho biết tên là Nguyễn Khang T. (SN 1999, trú xã Tuy Phước Tây). T. cho biết do đang nợ số tiền 150 triệu đồng nên tối 2-7 đã điều khiển xe máy lên cầu Thị Nại, để lại 2 điện thoại di động rồi nhảy xuống biển tự tử.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm T. nhảy xuống, thủy triều đang rút, mực nước thấp nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Không từ bỏ ý nghĩ tiêu cực, T. leo lên trụ cầu với ý định đợi thủy triều lên để tiếp tục tự tử.

Thanh niên nhảy cầu Thị Nại được người dân và cơ quan chức năng cứu nạn kịp thời. Clip: Thanh Trí

Công an phường Quy Nhơn Đông đã làm công tác tư tưởng, động viên, thuyết phục T. từ bỏ ý định tiêu cực. Đến rạng sáng 3-7, đơn vị đã bàn giao T. cho gia đình đưa về chăm sóc.