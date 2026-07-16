Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Các vị trí được rào chắn, xóa bỏ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) qua địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Km1000+220 (phường Hoài Nhơn Bắc), Km1020+230 (phường Bồng Sơn), Km1036+510 và Km1039+050 (xã Bình Dương).

Đây là các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, được xử lý theo lộ trình thực hiện Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành chức năng tổ chức rào chắn tại km Km1036+510 xã Bình Dương. Ảnh: N.L

Việc tổ chức rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng người dân tự ý băng qua đường sắt tại các vị trí không được phép, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và lập lại trật tự trong quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tại Km1020+230 tại phường Bồng Sơn đã được rào chắn. Ảnh: N.L

Sau khi hoàn thành việc rào chắn, các vị trí trên được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về hành lang an toàn đường sắt, không tự ý tháo dỡ rào chắn, không mở mới lối đi tự phát và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.