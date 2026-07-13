Công an xã Phù Mỹ Tây giúp đỡ thanh niên đi lạc 10 ngày về với gia đình

(GLO)- Thanh niên quê tỉnh Đồng Tháp đi lạc trên cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) vừa được Công an xã giúp đỡ trở về với gia đình an toàn sau 10 ngày rời khỏi nhà không có tin tức.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-7, Công an xã Phù Mỹ Tây tiếp nhận 1 nam thanh niên đang trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo, từ lực lượng tuần đường trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn.

Gia đình đến Công an xã Phù Mỹ Tây để đưa C. về nhà chăm sóc. Ảnh: Thành Nguyễn

Theo cán bộ tuần đường, thanh niên này được phát hiện khi đang đi lang thang trên cao tốc đoạn qua địa bàn xã Phù Mỹ Tây. Điều bất thường là người này không nhớ được thông tin cá nhân và gia đình, người thân.

Để đảm bảo an toàn cho thanh niên và giao thông trên tuyến, đơn vị tuần đường đã đưa người này đến trình báo, đề nghị lực lượng Công an xã Phù Mỹ Tây hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an xã tiến hành bố trí ăn ở, nghỉ ngơi cho thanh niên và xác minh sự việc. Từ các thông tin, manh mối rời rạc, đơn vị xác định được thanh niên tên N.V.C. (SN 1998, trú xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp).

Ngay trong đêm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phù Mỹ Tây liên hệ với gia đình C. và thông báo sự việc. Gia đình cho biết, C. đi cùng người thân ra tỉnh Quảng Ngãi chơi thì đi lạc cách đó 10 ngày, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 11-7, sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, Công an xã Phù Mỹ Tây bàn giao C. cho người thân đưa về chăm sóc. Gia đình bày tỏ xúc động trước sự tận tình, chu đáo của lực lượng Công an khi giúp C. được trở về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.