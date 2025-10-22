Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khởi động xây dựng phim trường 'Tây Sơn thất hổ tướng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngay sau khi hoàn tất đợt casting (tuyển chọn diễn viên) tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, đoàn làm phim "Tây Sơn thất hổ tướng" đã di chuyển về đất võ Tây Sơn để khảo sát, xây dựng phim trường.

Địa điểm được ê kíp lựa chọn để khảo sát và dựng bối cảnh chính là khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Việc lựa chọn Hầm Hô không phải là ngẫu nhiên, bởi khu du lịch sinh thái này nằm gần di tích Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Bảo tàng Quang Trung và là địa danh lịch sử quan trọng, từng là một trong những căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn trong buổi đầu dựng nghiệp.

dao-dien-vo-duc-bia-phai-va-co-van-du-an-phim-phan-phuc-bia-trai-trong-chuyen-khao-sat-chon-phim-truongjpg.jpg
Đạo diễn Võ Đức (bìa phải) và cố vấn dự án phim Phan Phúc (bìa trái) trong buổi khảo sát, xây dựng phim trường tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Theo đoàn làm phim, việc tái hiện các bối cảnh ngay trên “cái nôi” của phong trào nông dân Tây Sơn sẽ giúp truyền tải chân thực nhất hào khí lịch sử vẻ vang của vùng đất võ.

Ngoài phim trường chính được dựng tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba, một số bối cảnh phim Tây Sơn thất hổ tướng cũng sẽ quay tại Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng và một số địa điểm khác tại Tây Sơn, TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế.

den-tho-dai-tu-do-vo-van-dung-cung-la-boi-canh-quay-phim-tay-son-that-ho-tuongjpg.jpg
Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng cũng là bối cảnh quay phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đạo diễn Võ Đức chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến những thước phim chân thực và sống động nhất. Việc dựng phim trường tại chính nơi diễn ra các sự kiện lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn là một phần trong cam kết của chúng tôi về chất lượng và sự tôn trọng dành cho lịch sử”.

dong-tho-xay-dung-phim-truongjpg.jpg
Lễ động thổ xây dựng phim trường "Tây Sơn thất hổ tướng" tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: ĐVCC

Dự án Tây Sơn thất hổ tướng ban đầu được dự kiến là phim webdrama, đã chính thức được nâng tầm thành dự án phim điện ảnh chiếu rạp. Phần đầu tiên của loạt phim mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu, tập trung khắc họa chân dung vị tướng Lý Văn Bưu nổi tiếng với tài huấn luyện ngựa và khả năng bắn cung bách phát bách trúng.

Hiện tại, các khâu tiền kỳ đang được ê kíp dự án phim gấp rút hoàn thiện. Phim trường tại Hầm Hô được kỳ vọng sẽ tái hiện lại một phần không khí của đại bản doanh nghĩa quân, phục vụ cho các đại cảnh quy mô.

thiet-ke-boi-canh-xay-dung-phim-truong-tai-ham-hojpg.jpg
Thiết kế bối cảnh xây dựng phim trường "Tây Sơn thất hổ tướng" tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: ĐVCC

Ông Phan Phúc, Cố vấn dự án phim, cho biết: Phần một của phim Tây Sơn thất hổ tướng được quay tại đất võ Tây Sơn sẽ có cả ngựa và một số diễn viên của Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam từ TP. Hà Nội vào tham gia các cảnh quay hành động trong phim.

"Trong quá trình quay phim, chúng tôi cũng sẽ dành những buổi giao lưu cho người dân, du khách trải nghiệm phim trường, góp phần quảng bá du lịch văn hóa của quê hương”-ông Phúc khẳng định.

ngua-cua-cau-lac-bo-ky-xa-viet-nam-tu-ha-noi-se-dua-ve-dat-vo-de-quay-phimjpg.jpg
Ngựa của Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam sẽ được đưa từ TP. Hà Nội về Tây Sơn để quay phim. Ảnh: ĐVCC

Dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng dự kiến sẽ chính thức bấm máy vào cuối tháng 12-2025. Đây là dự án tâm huyết được ấp ủ nhiều năm của 3 người con đất võ hiện lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Phan Phúc, Đỗ Khôi và Võ Đức.

le-gio-hoang-de-quang-trung-dien-ra-tai-bao-tang-quang-trung-sang-20-9jpg.jpg
Một số cảnh quay phim "Tây Sơn thất hổ tướng" cũng sẽ được thực hiện tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với đề tài dòng phim lịch sử, dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng sẽ tái hiện một phần hào khí dân tộc, khắc họa chân dung 7 vị danh tướng trong phong trào nông dân Tây Sơn gồm: Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc theo phò Tây Sơn tam kiệt khởi nghĩa, lập nên nhiều chiến công đóng góp quan trọng cho vương triều Tây Sơn lưu danh sử sách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khởi động dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng

Khởi động dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng

(GLO)- Giữa tháng 9-2025, tại phim trường Aerial Studio (TP. Hồ Chí Minh) diễn ra buổi casting phim webdrama Tây Sơn thất hổ tướng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Đây là tín hiệu vui cho dòng phim lịch sử Việt.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Tranh của họa sĩ Lê Huế

Những bông hoa gió sương

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Có những người phụ nữ cả đời chẳng quen phấn son, hiếm khi được diện áo dài thướt tha trong ngày lễ hội. Hình ảnh của họ gắn với chiếc nón lá sờn mép, đôi quang gánh nặng trĩu, bàn tay chai sạn bởi cuốc cày hay đôi vai ướt đẫm mồ hôi bên giàn giáo công trình. 

Mẹ thương con theo cách riêng của mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Tấm lòng của mẹ...

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Mẹ tính nóng như lửa, quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn nghiêm khắc với con cái. Con thừa hưởng cái nóng tính cộng với sự ngang bướng của mẹ không sót chút nào...

Thư viện Pleiku trao quà cho bạn đọc tích cực. Ảnh: Thanh Vui

300 học sinh tham gia chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách”

Văn hóa

(GLO)- Sáng 17-10, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” năm 2025. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể, cùng hơn 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

Văn hóa

(GLO)- Từ đống tro tàn sau vụ cháy gần một năm trước, người dân làng Kon Băh (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) vừa dựng lại nhà rông mới - một biểu tượng văn hóa của người Bahnar.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

Văn hóa

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Sách trao lẽ sống

Sách trao lẽ sống

Văn hóa

(GLO)- Đó là cuộc trò chuyện thú vị với một cô giáo đã lặng lẽ "an ủi" hoàn cảnh riêng của học trò bằng cách tặng tác phẩm văn học. Tương tự, một bác sĩ nọ cũng mang đến cho bệnh nhân đang đứng trước lằn ranh sinh tử điểm tựa từ những trang sách.

Người kể chuyện làng mình

Người kể chuyện làng mình

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phường Quy Nhơn tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

Văn hóa

(GLO)-Sáng 11-10 (nhằm ngày 20-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) -người được nhân dân Việt Nam tôn xưng là Đức Thánh Trần.

Toàn cảnh lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Dũng Nhân

Trang nghiêm Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

Văn hóa

(GLO)- Sáng 10-10 (nhằm ngày 19-8 âm lịch) UBND phường Quy Nhơn tổ chức Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo (làng chài Hải Minh Ngoài, phường Quy Nhơn) về nhập điện tại Đền thánh Sơn Hà (Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo) ở số 596/17 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

null