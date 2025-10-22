Khởi động xây dựng phim trường 'Tây Sơn thất hổ tướng'

(GLO)-Ngay sau khi hoàn tất đợt casting (tuyển chọn diễn viên) tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, đoàn làm phim "Tây Sơn thất hổ tướng" đã di chuyển về đất võ Tây Sơn để khảo sát, xây dựng phim trường.

Địa điểm được ê kíp lựa chọn để khảo sát và dựng bối cảnh chính là khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Việc lựa chọn Hầm Hô không phải là ngẫu nhiên, bởi khu du lịch sinh thái này nằm gần di tích Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Bảo tàng Quang Trung và là địa danh lịch sử quan trọng, từng là một trong những căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn trong buổi đầu dựng nghiệp.

Đạo diễn Võ Đức (bìa phải) và cố vấn dự án phim Phan Phúc (bìa trái) trong buổi khảo sát, xây dựng phim trường tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Theo đoàn làm phim, việc tái hiện các bối cảnh ngay trên “cái nôi” của phong trào nông dân Tây Sơn sẽ giúp truyền tải chân thực nhất hào khí lịch sử vẻ vang của vùng đất võ.

Ngoài phim trường chính được dựng tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba, một số bối cảnh phim Tây Sơn thất hổ tướng cũng sẽ quay tại Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng và một số địa điểm khác tại Tây Sơn, TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế.

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng cũng là bối cảnh quay phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đạo diễn Võ Đức chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến những thước phim chân thực và sống động nhất. Việc dựng phim trường tại chính nơi diễn ra các sự kiện lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn là một phần trong cam kết của chúng tôi về chất lượng và sự tôn trọng dành cho lịch sử”.

Lễ động thổ xây dựng phim trường "Tây Sơn thất hổ tướng" tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: ĐVCC

Dự án Tây Sơn thất hổ tướng ban đầu được dự kiến là phim webdrama, đã chính thức được nâng tầm thành dự án phim điện ảnh chiếu rạp. Phần đầu tiên của loạt phim mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu, tập trung khắc họa chân dung vị tướng Lý Văn Bưu nổi tiếng với tài huấn luyện ngựa và khả năng bắn cung bách phát bách trúng.

Hiện tại, các khâu tiền kỳ đang được ê kíp dự án phim gấp rút hoàn thiện. Phim trường tại Hầm Hô được kỳ vọng sẽ tái hiện lại một phần không khí của đại bản doanh nghĩa quân, phục vụ cho các đại cảnh quy mô.

Thiết kế bối cảnh xây dựng phim trường "Tây Sơn thất hổ tướng" tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: ĐVCC

Ông Phan Phúc, Cố vấn dự án phim, cho biết: Phần một của phim Tây Sơn thất hổ tướng được quay tại đất võ Tây Sơn sẽ có cả ngựa và một số diễn viên của Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam từ TP. Hà Nội vào tham gia các cảnh quay hành động trong phim.

"Trong quá trình quay phim, chúng tôi cũng sẽ dành những buổi giao lưu cho người dân, du khách trải nghiệm phim trường, góp phần quảng bá du lịch văn hóa của quê hương”-ông Phúc khẳng định.

Ngựa của Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam sẽ được đưa từ TP. Hà Nội về Tây Sơn để quay phim. Ảnh: ĐVCC

Dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng dự kiến sẽ chính thức bấm máy vào cuối tháng 12-2025. Đây là dự án tâm huyết được ấp ủ nhiều năm của 3 người con đất võ hiện lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Phan Phúc, Đỗ Khôi và Võ Đức.

Một số cảnh quay phim "Tây Sơn thất hổ tướng" cũng sẽ được thực hiện tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với đề tài dòng phim lịch sử, dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng sẽ tái hiện một phần hào khí dân tộc, khắc họa chân dung 7 vị danh tướng trong phong trào nông dân Tây Sơn gồm: Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc theo phò Tây Sơn tam kiệt khởi nghĩa, lập nên nhiều chiến công đóng góp quan trọng cho vương triều Tây Sơn lưu danh sử sách.