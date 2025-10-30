Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Casting diễn viên phim điện ảnh “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-10, tại khách sạn Fleur de Lys (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), ê-kip sản xuất phim điện ảnh dã sử-võ thuật “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” đã tổ chức buổi casting diễn viên.

Phim do Đạo diễn Võ Đức, Giám đốc sản xuất Đỗ Khôi, Cố vấn chiến lược Phan Phúc phối hợp thực hiện.

cac-dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-casting-phim.jpg
Các đại biểu tham dự buổi casting diễn viên phim điện ảnh dã sử-võ thuật “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; ê-kip sản xuất phim cùng các diễn viên tham gia buổi casting.

Tại buổi casting, Cố vấn chiến lược phim Phan Phúc đã thông tin về ý tưởng, nội dung và mục đích chiến lược khi thực hiện phim. Bộ phim xoay quanh đô đốc Lý Văn Bưu, một võ tướng nhà Tây Sơn. Ông là 1 trong 7 vị tướng được tôn gọi là “Tây Sơn thất hổ tướng”-một vị tướng trung nghĩa, cương trực và thiện chiến. Phim dự kiến bấm máy vào cuối tháng 12-2025. Phim dự kiến thời lượng chiếu 120 phút, phát hành vào tháng 6-2026.

co-van-chien-luoc-phan-phuc-thong-tin-ve-phim.jpg
Cố vấn chiến lược Phan Phúc đã thông tin về ý tưởng, nội dung và mục đích chiến lược khi thực hiện phim. Ảnh: P.L

Đồng thời, ê-kip sản xuất phim đã công bố một số gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu, dàn diễn viên có năng lực tham gia phim gồm: Đại tá-NSND Trần Nhượng, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, Thanh Tá, Bùi Trung Thái, Giang Lê, Đỗ Hiền, Minh Trà… cùng một số diễn viên trẻ, Tiktoker nổi tiếng.

lanh-dao-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-gia-lai-tang-hoa-cho-e-kip-san-xuat-phim-cung-cac-dien-vien.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tặng hoa cho ê-kip sản xuất phim cùng các diễn viên tham gia phim. Ảnh: P.L

Trước khi tổ chức đợt casting tại tỉnh Gia Lai, ê-kip sản xuất phim đã tổ chức 2 đợt tuyển chọn diễn viên thành công tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội. Đây là đợt casting cuối cùng nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn viên tài năng, sở hữu sức mạnh, sự rắn rỏi và khí chất đặc trưng của vùng đất Võ, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt về hình thể và tinh thần của các nhân vật anh hùng và dũng tướng Tây Sơn.

Buổi casting đã thu hút đông đảo diễn viên, Tiktoker, sinh viên Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT Quy Nhơn cùng người dân đến thử vai diễn trong phim.

1-dien-vien-tu-do-tham-gia-casting-phim.jpg
Diễn viên trẻ Trương Trần Kiên tham gia casting phim điện ảnh dã sử-võ thuật “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”. Ảnh: P.L

Được biết, trước đó, ê-kip sản xuất phim đã tiến hành khảo sát các địa điểm dự kiến trở thành bối cảnh chính của phim, gồm: Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Võ Văn Dũng, khu di tích Huyện đường Bình Khê, Khu du lịch Hầm Hô…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cuối tháng 10, trời cao nguyên biếc trong, thấp thoáng chùm mây trắng dạo chơi cùng nắng vàng. Vạt cỏ đuôi chồn bên lối xuống rẫy cà phê đã cao ngút mắt, nương mình theo gió. Nhìn vạt dã quỳ thắm xanh màu lá, lòng tôi thấp thỏm mong ngóng sắc vàng mùa hoa.

Hoạt động giao lưu, trải nghiệm do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với các trường học tổ chức góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Từ học đường... hạt giống nghệ thuật được nảy mầm

Văn hóa

(GLO)-Chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh (Nhà hát) phối hợp với các trường học tổ chức thời gian qua đã góp phần vun bồi tình yêu nghệ thuật và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

Vở tuồng Khí tiết rạng trời Nam khắc họa cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kể chuyện lịch sử qua sân khấu hát bội

Văn hóa

(GLO)- Từ nhiều năm nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai lựa chọn đề tài lịch sử trong hành trình dàn dựng những vở diễn mới, xem đó như cách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tri ân tiền nhân và lan tỏa giá trị truyền thống.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Tác phẩm Đại hội quân nhân Sư đoàn 5 của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng tác năm 1965.

Văn học và số phận con người

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Tranh của họa sĩ Lê Huế

Những bông hoa gió sương

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Có những người phụ nữ cả đời chẳng quen phấn son, hiếm khi được diện áo dài thướt tha trong ngày lễ hội. Hình ảnh của họ gắn với chiếc nón lá sờn mép, đôi quang gánh nặng trĩu, bàn tay chai sạn bởi cuốc cày hay đôi vai ướt đẫm mồ hôi bên giàn giáo công trình. 

Mẹ thương con theo cách riêng của mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Tấm lòng của mẹ...

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Mẹ tính nóng như lửa, quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn nghiêm khắc với con cái. Con thừa hưởng cái nóng tính cộng với sự ngang bướng của mẹ không sót chút nào...

Thư viện Pleiku trao quà cho bạn đọc tích cực. Ảnh: Thanh Vui

300 học sinh tham gia chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách”

Văn hóa

(GLO)- Sáng 17-10, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” năm 2025. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể, cùng hơn 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

Văn hóa

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

null