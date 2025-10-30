Casting diễn viên phim điện ảnh “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”

Phim do Đạo diễn Võ Đức, Giám đốc sản xuất Đỗ Khôi, Cố vấn chiến lược Phan Phúc phối hợp thực hiện.

Các đại biểu tham dự buổi casting diễn viên phim điện ảnh dã sử-võ thuật “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; ê-kip sản xuất phim cùng các diễn viên tham gia buổi casting.

Tại buổi casting, Cố vấn chiến lược phim Phan Phúc đã thông tin về ý tưởng, nội dung và mục đích chiến lược khi thực hiện phim. Bộ phim xoay quanh đô đốc Lý Văn Bưu, một võ tướng nhà Tây Sơn. Ông là 1 trong 7 vị tướng được tôn gọi là “Tây Sơn thất hổ tướng”-một vị tướng trung nghĩa, cương trực và thiện chiến. Phim dự kiến bấm máy vào cuối tháng 12-2025. Phim dự kiến thời lượng chiếu 120 phút, phát hành vào tháng 6-2026.

Cố vấn chiến lược Phan Phúc đã thông tin về ý tưởng, nội dung và mục đích chiến lược khi thực hiện phim. Ảnh: P.L

Đồng thời, ê-kip sản xuất phim đã công bố một số gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu, dàn diễn viên có năng lực tham gia phim gồm: Đại tá-NSND Trần Nhượng, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, Thanh Tá, Bùi Trung Thái, Giang Lê, Đỗ Hiền, Minh Trà… cùng một số diễn viên trẻ, Tiktoker nổi tiếng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tặng hoa cho ê-kip sản xuất phim cùng các diễn viên tham gia phim. Ảnh: P.L

Trước khi tổ chức đợt casting tại tỉnh Gia Lai, ê-kip sản xuất phim đã tổ chức 2 đợt tuyển chọn diễn viên thành công tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội. Đây là đợt casting cuối cùng nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn viên tài năng, sở hữu sức mạnh, sự rắn rỏi và khí chất đặc trưng của vùng đất Võ, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt về hình thể và tinh thần của các nhân vật anh hùng và dũng tướng Tây Sơn.

Buổi casting đã thu hút đông đảo diễn viên, Tiktoker, sinh viên Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT Quy Nhơn cùng người dân đến thử vai diễn trong phim.

Diễn viên trẻ Trương Trần Kiên tham gia casting phim điện ảnh dã sử-võ thuật “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”. Ảnh: P.L

Được biết, trước đó, ê-kip sản xuất phim đã tiến hành khảo sát các địa điểm dự kiến trở thành bối cảnh chính của phim, gồm: Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Võ Văn Dũng, khu di tích Huyện đường Bình Khê, Khu du lịch Hầm Hô…