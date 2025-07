Gia Lai: Xe máy va chạm xe trộn bê tông, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, xe trộn bê tông mang biển kiểm soát 77H-002.04 do M.Đ.V (SN 1998, ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 19 theo hướng Đông - Tây.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Ngọc

Khi xe trộn bê tông qua cầu Ba La thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 81G1-366.64 do P.H.C (SN 2008, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại, chở theo N.T.V (SN 2008, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai). Hậu quả V tử vong tại chỗ, C bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Bình Khê nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng giao thông; đồng thời đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.