Phường An Khê cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn tới

(GLO)- Chiều 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã tới thăm, kiểm tra tình hình hoạt động sau sáp nhập tại phường An Khê.

Phường An Khê được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 6 đơn vị hành chính gồm: phường Tây Sơn, An Phú, Ngô Mây, An Phước, An Tân và xã Thành An. Sau khi sắp xếp, phường An Khê có 34 thôn, tổ dân phố, diện tích tự nhiên 57,44 km2, dân số 50.495 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục

hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê.  Ảnh: Minh Trung

Trong những tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 6,2%; tổng thu ngân sách là 11,922 tỷ đồng, đạt 53,11% dự toán; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân và vụ mùa đạt 5.879 ha.

Các nhà máy lớn trên địa bàn phường duy trì hoạt động ổn định. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể phường đã vận hành tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Các vị trí công tác cơ bản được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Khê lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 14-8-2025.

Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường có 445 thủ tục hành chính đã niêm yết, công khai. Từ ngày 1 đến ngày 9-7, có trên 350 lượt công dân được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 236 hồ sơ; trong đó, có 104 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 132 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; đã giải quyết 116 hồ sơ, đang giải quyết 120 hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái qua) tặng quà cho các cơ quan, đơn vị của phường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của địa phương trong đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi thực hiện sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phường An Khê cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn tới, nhất là những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, phát triển thương mại - dịch vụ, đô thị và an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, định hướng phát triển phù hợp để đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Khê lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cơ quan, đơn vị thuộc phường An Khê.