Công an tỉnh Gia Lai giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn

(GLO)- Ngày 11-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025.

Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra dưới sự chủ trì của thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: Quốc Hùng

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá những kết quả quan trọng đạt được trong công tác Công an tháng 6 tháng vừa qua. Nổi bật nhất là đã triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, qua đó đã giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc bị động, đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ rất tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu Bộ Công an giao năm 2025 được thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra, đến nay Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành trên 53% chỉ tiêu được giao.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Công an tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2025.

Ảnh: Quốc Hùng

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nên số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 27% so với cùng kỳ. Không để xảy ra tội phạm hoạt động băng, nhóm lộng hành, phức tạp theo kiểu “xã hội đen”. Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự như giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, nhất là thực hiện Đề án 06 được triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng lực lượng, nhất là giáo dục chính trị tư tưởng, nhờ đó cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận một số mặt công tác còn hạn chế, tồn tại. Trong đó, mục tiêu kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Trên cơ sở đó, các đại biểu phân tích, đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả thực tế, cụ thể, rõ ràng, rõ việc mà lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đạt được.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Đồng chí đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2025, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, răn đe, tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện Đề án 06 và yêu cầu phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hội nghị đã công bố các quyết định và tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.