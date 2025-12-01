iPhone chiếm 26% smartphone bán ra tại Trung Quốc trong tháng 11, vượt xa Huawei

(GLO)- Trong sự kiện khuyến mãi lớn kéo dài một tháng nhân ngày Lễ độc thân 11-11 ở Trung Quốc, tổng lượng smartphone bán ra tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số của iPhone được bán ra chiếm 26% tổng thị trường trong khi Huawei chỉ là 13%.

Cụ thể, Huawei chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất trong các thương hiệu lớn, khi thị phần giảm từ 17% năm ngoái xuống 13% và rơi xuống vị trí thứ ba. Mẫu cao cấp Mate 80 mới ra mắt cũng được cho là có doanh số không như mong đợi.

Ảnh nguồn TTXVN

Xiaomi cũng có đợt bán không như kỳ vọng khi doanh số đi xuống so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng vẫn đạt 17% thị phần và đứng vị trí thứ hai.

Báo cáo của Counterpoint Research cũng cho thấy Apple sẽ xuất xưởng 243 triệu iPhone năm 2025, vượt mức 235 triệu của Samsung. Apple có thể sẽ chiếm 19,4% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu, trong khi thị phần của Samsung sẽ là 18,7%.

Thành công của Apple được thúc đẩy bởi dòng iPhone 17 ra mắt vào tháng 9, mà theo Counterpoint, Apple đã có một mùa bán hàng khủng trong dịp lễ.

Doanh số của dòng iPhone 17 tại Mỹ (bao gồm cả iPhone Air) trong bốn tuần đầu tiên sau khi ra mắt cao hơn 12% so với dòng iPhone 16 (không bao gồm iPhone 16e). Tại Trung Quốc, doanh số của dòng iPhone 17 trong cùng kỳ cao hơn 18% so với dòng iPhone 16.