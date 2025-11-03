Tin thế giới sáng 3-11: Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích

(GLO)- Nga dội hỏa lực khắp Ukraine, huyết mạch hậu cần miền Đông nguy cấp; Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích; Thử nghiệm hạt nhân mới của Mỹ không bao gồm nổ hạt nhân; Mexico: 23 người thiệt mạng trong vụ cháy siêu thị;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-11-2025

Nga dội hỏa lực khắp Ukraine, huyết mạch hậu cần miền Đông nguy cấp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã tập kích các mục tiêu ở Ukraine gần như mỗi đêm bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Các tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc không kích vào Donetsk. Ảnh: Reuters

"Hầu như mỗi đêm, Nga đều tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Kể từ tối qua, các cuộc không kích đã nhắm vào các cộng đồng ở các khu vực Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkov, Chernihiv và Odessa. Đã có người thiệt mạng và bị thương”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 2-11.

Ông Zelensky cho biết, chỉ tính riêng trong tuần này, Nga đã phóng gần 1.500 UAV tấn công, 1.170 bom dẫn đường và hơn 70 tên lửa các loại để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga tập trung vào các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng.

Cảng dầu của Nga ở Biển Đen hứng tập kích

Cảng dầu của Nga ở Biển Đen bị UAV Ukraine tập kích. Ảnh: pravda

UAV của Ukraine đã tấn công một trong những cảng dầu chính của Nga ở Biển Đen vào ngày 2-11, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại ít nhất một tàu.

Bộ Tổng tham mưu Kyiv cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu Tuapse. Một quan chức của cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine cho biết năm cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại một tàu chở dầu, cơ sở hạ tầng bốc dỡ hàng và các tòa nhà cảng gần đó.

Đám cháy tại nhà máy dầu ở cảng Tuapse. Ảnh: mezha

Chính quyền Nga cho biết hai tàu nước ngoài đã bị hư hại trong cuộc tấn công vào Tuapse, một trong những cảng dầu lớn nhất trên Biển Đen, gây ra hỏa hoạn. "Do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng Tuapse vào đêm ngày 2-11, hai tàu dân sự nước ngoài đã bị hư hại", trụ sở hoạt động khẩn cấp của khu vực Krasnodar cho biết trong một tuyên bố.

Thử nghiệm hạt nhân mới của Mỹ không bao gồm nổ hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 2-11 cho biết các cuộc thử nghiệm mới đối với hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân.

Phát biểu trên chương trình “Sunday Briefing” của kênh Fox News, ông Wright nói: “Tôi cho rằng các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến là các thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Chúng tôi gọi đó là các vụ nổ phi hạt nhân.”

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói về các vụ thử hạt nhân trong chương trình “Sunday Briefing” của kênh Fox News. Ảnh: Fox News

Ông Wright, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc thử nghiệm này, cho biết kế hoạch thử nghiệm liên quan đến “toàn bộ các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo chúng hoạt động đúng hình học và thiết lập vụ nổ hạt nhân theo yêu cầu.”

Tuyên bố của ông Wright được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuần trước viết trên mạng xã hội rằng ông đã “chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng,” khiến dư luận bối rối về ý định thực sự của Nhà Trắng.

Israel tiếp tục không kích vào Gaza, đe dọa tăng cường tấn công Lebanon

Bất chấp cảnh báo quốc tế, quân đội Israel hôm 2-11tiếp tục không kích Dải Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn. Động thái leo thang này khiến dư luận lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Gaza có thể đổ vỡ, đẩy Trung Đông xa hơn khỏi hòa bình.

Người Palestine tập trung khi nhân viên Chữ thập đỏ làm việc tại một khu vực nằm trong cái gọi là "ranh giới vàng" mà quân đội Israel đã rút lui theo lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza ngày 2-11 nhằm mục tiêu là một nam giới gần chợ rau quả ở khu vực Shejaia, ngoại ô thành phố Gaza. Đòn tập kích khiến 1 người chết.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, người Palestine bị hạ sát trong cuộc không kích trên là một thành viên Phong trào Hồi giáo Hamas. IDF khẳng định, tay súng Hamas đang chuẩn bị âm mưu đe dọa binh sỹ Israel, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực tại Gaza.

Mexico: 23 người thiệt mạng trong vụ cháy siêu thị

Khói bốc ra từ đám cháy tại siêu thị giảm giá ở thành phố Hermosillo. Ảnh: abcotvs

Kỳ nghỉ lễ cuối tuần vừa qua đã trở thành ác mộng đối với nhiều gia đình ở vùng tây bắc Mexico, khi đám cháy kinh hoàng nhấn chìm siêu thị giảm giá ở trung tâm thành phố Hermosillo, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ông Gustavo Salas Chávez - Tổng chưởng lý bang Sonora, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy là hành động cố ý". Ông Chávez cũng lưu ý rằng chính quyền chưa loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào.

Hiện trường vụ cháy siêu thị giảm giá ở thành phố Hermosillo. Ảnh: tmgrup

Hội Chữ thập đỏ Sonora cho biết 40 nhân viên và 10 xe cứu thương đã tham gia cứu hộ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số phương tiện truyền thông đưa tin do sự cố điện.