Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel không kích Gaza

(GLO)- Ngày 28-10, lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vẫn đang có hiệu lực.

Vụ việc xảy ra sau khi Israel cáo buộc Phong trào Hồi giáo Hamas tấn công binh sĩ nước này, vi phạm thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Theo nguồn tin trên, ít nhất 30 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Gaza, trong đó có một vụ nổ gần bệnh viện Al-Shifa-cơ sở y tế lớn nhất tại vùng lãnh thổ này.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 8/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Bassal nêu rõ: Israel đang ném bom Gaza bằng ít nhất 3 cuộc không kích, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn”. Các nhân chứng chia sẻ với truyền thông khu vực rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ vang lên ở một số khu vực của Gaza.

Trước đó cùng ngày, tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Hamas đã tấn công binh sĩ Israel bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại Gaza, đồng thời tuyên bố nhóm này sẽ “phải trả giá đắt”. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Dải Gaza sau cáo buộc trên.

Tuy nhiên, Hamas bác bỏ cáo buộc, khẳng định không liên quan đến vụ nổ súng xảy ra ở Rafah này, đồng thời cáo buộc các cuộc không kích trên của Israel "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn". Hamas cũng yêu cầu các bên trung gian gây sức ép buộc Israel chấm dứt “những hành động vi phạm nguy hiểm”.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng lệnh ngừng bắn vẫn “được duy trì”, dù thừa nhận “không thể tránh khỏi những va chạm nhỏ trên thực địa”. Ông tin tưởng hòa bình vừa đạt được “sẽ vẫn được giữ vững”.

Hiện căng thẳng xung quanh việc trao trả thi thể con tin tiếp tục đẩy thỏa thuận ngừng bắn vào nguy cơ đổ vỡ. Theo thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 10-10 vừa qua, Hamas cam kết bàn giao 28 thi thể con tin thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7-10-2023, song Israel cáo buộc Hamas không thực hiện đúng cam kết, thậm chí dàn dựng việc bàn giao thi thể.

Chính quyền Israel cho rằng Hamas mới đây chỉ giao một phần thi thể của một con tin đã được đưa về nước từ 2 năm trước. Phía Hamas bác bỏ, nói rằng việc tìm kiếm thi thể gặp khó khăn nghiêm trọng do các khu vực giao tranh bị tàn phá nặng nề sau 2 năm xung đột.