Tin thế giới sáng 2-11: Nga tuyên bố hạ nhóm đặc nhiệm Ukraine tiếp cận Pokrovsk

(GLO)- Nga tuyên bố hạ nhóm đặc nhiệm Ukraine tiếp cận Pokrovsk; 'Chân rết' của Al-Qaeda tìm cách kiểm soát Mali; Đâm dao hàng loạt trên tàu hỏa ở Anh ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-11

Nga tuyên bố hạ nhóm đặc nhiệm Ukraine tiếp cận Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo đã ngăn chặn cuộc đổ bộ bằng trực thăng của nhóm đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tại khu vực cách thành trì Pokrovsk ở tỉnh Donetsk khoảng một km về phía Tây Bắc. "Toàn bộ 11 quân nhân triển khai từ trực thăng đều thiệt mạng", cơ quan này cho hay.

Nhóm đặc nhiệm Ukraine đổ quân và bị drone Nga tập kích trong video công bố hôm 1-11. Video: Lost Armour

Video do Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga công bố, cho thấy trực thăng của Ukraine đáp xuống cánh đồng trống ở ngoại ô phía Tây Bắc thành trì Pokrovsk. Một nhóm lính Ukraine đổ bộ từ trực thăng và tiến quân về khu vực gần đó. Trong những hình ảnh tiếp theo, thiết bị FPV tự sát của Nga liên tục tập kích các binh sĩ Ukraine đang di chuyển trong rừng và ẩn nấp tại một số ngôi nhà.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai nguồn tin giấu tên trong quân đội Ukraine xác nhận chiến dịch diễn ra cách đây vài ngày, do lãnh đạo GUR Kyrylo Budanov trực tiếp giám sát. Nguồn tin còn lại tuyên bố nhóm đặc nhiệm chưa thiệt mạng và lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch nhằm ổn định tình hình ở Pokrovsk.

Nga tuyên bố lính Ukraine tại thành trì Pokrovsk đầu hàng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-11 tuyên bố, binh lính Ukraine bị mắc kẹt tại Pokrovsk, thành phố then chốt ở miền đông Ukraine đã bắt đầu đầu hàng.

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Moscow hiện đã bao vây Pokrovsk. Ngoài ra, quân Nga đã đánh bại một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều đến thành phố này nhằm ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn vào đô thị.

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào một ngôi nhà ở Pokrovsk, nơi quân đội Ukraine cho biết binh lính Nga đã cố thủ. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định tình hình tại Pokrovsk rất phức tạp và biến động. Ukraine cho biết thêm, vị trí của binh lính nước này tại một số quận ở Pokrovsk đã được cải thiện.

Mỹ tập trung 16.000 binh sĩ ngoài khơi Venezuela

Mỹ đưa tàu quân sự đến vùng biển Caribe. Ảnh: twz

Thông tin đăng tải trên báo Washington Post cho biết Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tới khu vực gần Venezuela, trong đó có khoảng 10.000 binh sĩ lục quân và 6.000 thủy thủ hải quân. Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ các “tổ chức ma túy – khủng bố” và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với quốc gia Nam Mỹ này. Theo hãng tin Reuters của Anh, kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 14 tàu ở vùng biển Caribe, với lý do chúng được các băng nhóm buôn ma túy sử dụng, khiến hơn 61 người thiệt mạng.

Về phần mình, Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc buôn lậu ma túy và thề sẽ bảo vệ đất nước nếu xảy ra xâm lược.

'Chân rết' của Al-Qaeda tìm cách kiểm soát Mali

“Chân rết” của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang thắt chặt gọng kìm bao vây thủ đô Bamako của Mali. Nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), một nhánh của Al-Qaeda, đã nhiều tuần liền tấn công các đoàn xe chở nhiên liệu hướng về Bamako.

Người dân xếp hàng tại một trạm xăng ở Bamako. Ảnh: Anadolu

Theo tờ Telegraph (Anh), các tay súng JNIM đã chặn nguồn cung nhiên liệu và đang áp sát Bamako, làm dấy lên lo ngại rằng Mali có thể trở thành quốc gia đầu tiên bị Al-Qaeda kiểm soát trong gần bốn thập kỷ tồn tại của chúng.

Từ đầu tháng 9, JNIM đã tuyên bố hạn chế nhập khẩu và tấn công các đoàn xe chở dầu hướng tới những thành phố trọng điểm, trong đó có thủ đô Bamako. Tình trạng thiếu nhiên liệu khiến hoạt động giao thông đình trệ, nhiều trạm xăng phải đóng cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân Mali. Hiện tại Mali đang ở giữa mùa thu hoạch, một số máy móc nông nghiệp đã không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Các chuyên gia ước tính JNIM có khoảng 6.000 chiến binh - lực lượng nhỏ trong một quốc gia có 25 triệu người - nhưng nhóm này đã củng cố quyền kiểm soát trên khắp Mali và hiện đang đe dọa các quốc gia ven biển như Benin, Togo và Ghana.

Đâm dao hàng loạt trên tàu hỏa ở Anh

Cảnh sát và đội ứng phó khẩn cấp tìm kiếm trên đường ray sau vụ tấn công. Ảnh: AFP

Tối 1-11 xảy ra một vụ đâm dao hàng loạt trên một chuyến tàu của hãng đường sắt London North Eastern Railway (LNER) gần Cambridge (miền trung nước Anh), khiến nhiều người bị thương. Các đơn vị vũ trang và xe cứu thương được điều động đến hiện trường vào khoảng 19 giờ 40 phút tối 1-11 (theo giờ địa phương). Hai nghi phạm đã bị bắt giữ.

Một nhân chứng cho biết nhìn thấy một người đàn ông cầm con dao lớn, còn nhiều hành khách phải ẩn náu trong toa vệ sinh để thoát thân.

Các lực lượng khẩn cấp vẫn đang túc trực tại hiện trường. Nhà ga Huntingdon hiện đã đóng cửa, toàn bộ tuyến đường sắt qua khu vực bị phong tỏa.

Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án “vụ việc kinh hoàng” và gửi lời cảm ơn các lực lượng khẩn cấp vì phản ứng kịp thời.