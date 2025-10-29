Tin thế giới sáng 29-10: Mỹ không kích nhiều tàu nghi chở ma túy khiến 14 người thiệt mạng

(GLO)- Nga dội tên lửa, bom lượn vào vị trí lữ đoàn Ukraine gần Pokrovsk; Belarus sẽ triển khai tên lửa “Oreshnik” vào tháng 12; Mỹ không kích nhiều tàu nghi chở ma túy khiến 14 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-10-2025.

Nga dội tên lửa, bom lượn vào vị trí lữ đoàn Ukraine gần Pokrovsk

Theo Bộ Quốc phòng Nga, camera lắp trên UAV trinh sát của Nga khi làm nhiệm vụ trên không phận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã ghi lại hình ảnh các lều bạt và khí tài cơ giới của đối phương được ngụy trang và ẩn giấu trong rừng cây.

Vị trí triển khai của lữ đoàn Ukraine hứng đòn tấn công của Nga. Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của quân đội Nga hôm 27/10 cho hay: “Các binh sĩ, vũ khí và khí tài quân sự trong biên chế của Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 67 của Ukraine ở gần làng Vodolazhskoye tại mặt trận Pokrovsk đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander và nhiều quả bom lượn gắn module UMPK thả từ cường kích Su-34”.

Các lực lượng Moscow đang phát động nhiều mũi tấn công nhằm vào các thành phố và khu định cư do quân phòng thủ Ukraine kiểm soát tại mặt trận Pokrovsk-Myrnohrad.

Ukraine xem xét kế hoạch ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các quan chức Ukraine và châu Âu sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết về kế hoạch ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga.

"Trong cuộc họp của Liên minh Thiện chí, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ cũng muốn cùng chúng tôi thể hiện tầm nhìn về một giải pháp nhanh chóng. Đây chưa phải là kế hoạch chấm dứt chiến tranh, nhưng trước hết và quan trọng nhất, cần phải có một lệnh ngừng bắn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 28-10.

Gần đây, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Ukraine và châu Âu đang soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm.

Belarus sẽ triển khai tên lửa “Oreshnik” vào tháng 12

IRMB Oreshnik được cho là một biến thể của ICBM RS-26. Ảnh: Defence Alerts

Ngày 28-10, người phát ngôn của Tổng thống Belarus Natalia Eysmont xác nhận rằng tổ hợp tên lửa tầm trung “Oreshnik” của Nga sẽ được đưa vào trực chiến tại Belarus trong tháng 12 năm nay.

Theo bà Eysmont, các lực lượng vũ trang đã báo cáo với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về tiến độ công tác chuẩn bị và khẳng định việc triển khai sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ ba về an ninh Á-Âu, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, việc triển khai “Oreshnik” không mang tính chất hiếu chiến, mà hoàn toàn nhằm mục đích phòng vệ và bảo đảm cân bằng chiến lược.

Israel họp khẩn về việc Hamas trao trả không đúng thi thể con tin

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao nhằm thảo luận về phản ứng của nước này trước việc phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Cuộc họp diễn ra chiều 28-10, có sự tham dự của các bộ trưởng cấp cao, cố vấn của Thủ tướng, cùng lãnh đạo các cơ quan an ninh.

Hoạt động tìm kiếm thi thể tại khu vực Khan Younis ở Thành phố Gaza. Ảnh: AP

Theo Thủ tướng Netanyahu, thực chất phần hài cốt mà Hamas bàn giao trong đêm 27-10 thuộc về con tin Ofir Tzarfati, người đã được quân đội Israel thu hồi thi thể từ sớm trong cuộc xung đột, chứ không phải một trong 13 con tin chưa được bàn giao. Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ có phản ứng phù hợp sau khi Hamas trao trả hài cốt không thuộc về những con tin Israel còn mất tích. Israel coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã ký.

Mỹ không kích nhiều tàu nghi chở ma túy, 14 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương vào ngày 27-10, làm 14 người trên các tàu thiệt mạng, chỉ có một người sống sót. Theo kênh CNN, thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành nhiều cuộc tấn công trong cùng một ngày, trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào các tàu bị nghi tham gia buôn ma túy. Theo ông Hegseth, chính quyền Mexico đã phối hợp tìm kiếm và cứu nạn người sống sót duy nhất.