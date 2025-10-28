Tin thế giới sáng 28-10: Ukraine cô lập lực lượng Nga ở Vovchansk

(GLO)- Ukraine cô lập lực lượng Nga ở Vovchansk; Tổng thống Ukraine lập kế hoạch ngừng bắn "trong 10 ngày tới"; Israel tiếp nhận thêm một thi thể con tin từ Hamas;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-10.

Ukraine cô lập lực lượng Nga ở Vovchansk

Đập trữ nước Belgorod vừa bị Ukraine tập kích. Ảnh: Yahoo

Theo Kyiv Independent, Bộ Tư lệnh Quân đoàn Số 16 của Ukraine ngày 27-10 đã thông báo về việc đơn vị này tập kích một con đập gần thành phố Belgorod, khiến nước dâng cao và cô lập lực lượng Nga từng vượt sông Siverskyi Donets để tiến vào khu định cư Vovchansk.

"Tuyến đường hậu cần của đối phương đã bị cắt đứt, lực lượng Nga ở Vovchansk hiện đã bị mắc kẹt. Chúng tôi tin rằng số lượng tù binh để trao đổi sẽ sớm tăng lên", phía Ukraine cho biết.

Đập trữ nước Belgorod bị quân Ukraine tập kích. Video: X

Về phía Nga, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov đã thừa nhận nguy cơ ngập lụt, đồng thời cảnh báo về việc Ukraine có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào con đập.

Tổng thống Ukraine lập kế hoạch ngừng bắn "trong 10 ngày tới"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev và đồng minh sẽ xây dựng kế hoạch ngừng bắn với Nga "trong 10 ngày tới". Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 27-10, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục ủng hộ Kiev sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với các tập đoàn dầu khí của Nga vào tuần trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Internet

Ông Zelensky đồng thời đề cập đến vấn đề tên lửa tầm xa: “Tôi nghĩ rằng nếu Nga không dừng lại, chúng tôi cần một thứ gì đó để ngăn chặn họ. Trừng phạt là một trong những vũ khí như vậy, nhưng chúng tôi cũng cần tên lửa tầm xa”.

Tổng thống Trump từng nói rằng ông có thể cung cấp cho Ukraine các tên lửa Tomahawk mà Kiev đang cần. Nhưng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hồi đầu tháng này, ông đã tỏ ra thận trọng hơn.

Nga từ bỏ thỏa thuận liên chính phủ với Mỹ về xử lý plutoni

Ảnh minh họa: TASS

Ngày 27-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật hủy bỏ thỏa thuận liên chính phủ Nga-Mỹ về việc xử lý plutoni cũng như các giao thức liên quan đến thỏa thuận.

Thỏa thuận được hai bên ký kết năm 2000 và phê chuẩn năm 2011. Theo đó, các bên được yêu cầu xử lý 34 tấn vật liệu cấp độ vũ khí còn lại sau khi cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. Năm 2016, thỏa thuận và các nghị định thư liên quan đã bị đình chỉ theo sắc lệnh của Tổng thống Putin.

Lý do đình chỉ thỏa thuận được nêu ra bao gồm: Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và thông qua đạo luật hỗ trợ Ukraine; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông; Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu; và Mỹ có ý định “thay đổi quy trình xử lý plutoni được quy định trong thỏa thuận” mà không có sự đồng ý của Nga.

Israel tiếp nhận thêm một thi thể con tin từ Hamas

Ngày 27-10, Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ đã bàn giao thi thể của một con tin khác từ Gaza cho quân đội Israel.

Hội Chữ thập đỏ vận chuyển thi thể của con tin bị giam giữ tại Gaza sau khi được Hamas trao trả theo thỏa thuận với Israel. Ảnh: Reuters

Nếu danh tính của con tin đã chết được xác nhận, điều đó có nghĩa là hài cốt của 12 con tin vẫn còn ở Gaza, trong khi nhóm chiến binh Palestine Hamas viện dẫn những trở ngại trong việc tìm kiếm họ trong đống đổ nát do giao tranh để lại.

Việc tìm kiếm và bàn giao thi thể của các con tin đã chết ở Gaza là một trong những trở ngại đối với kế hoạch Gaza của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Ba Lan: Độc đáo triển lãm ánh sáng mùa đông

Triển lãm ánh sáng với chủ đề "Người đẹp và quái vật" đang diễn ra tại Vườn Bách thảo Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, quy tụ nhiều tác phẩm sắp đặt và trình chiếu ánh sáng khổng lồ với tạo hình độc đáo. Đến với triển lãm, du khách được chìm đắm vào thế giới cổ tích lung linh huyền ảo và rực rỡ sắc màu.

Tại các quốc gia châu Âu, chính quyền thường tổ chức các triển lãm ánh sáng, vừa để chào đón mùa lễ hội cuối năm vừa để tạo không khí ấm cúng về đêm trong những tháng mùa đông. Triển lãm tại Warsaw do công ty Garden of Lights thực hiện, diễn ra từ tháng 10-2025 đến hết tháng 2-2026.