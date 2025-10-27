Tin thế giới sáng 27-10: Ukraine giữ quân Nga tại Pokrovsk, giành lại 2 ngôi làng ở Donetsk

(GLO)- Ukraine giữ quân Nga tại Pokrovsk, giành lại 2 ngôi làng ở Donetsk; Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik-vũ khí độc nhất vô nhị của Nga; Mỹ-Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-10.

Ukraine giữ quân Nga tại Pokrovsk, giành lại 2 ngôi làng ở Donetsk

Bản đồ tình hình chiến sự ở Pokrovsk (Ukraine) ngày 26-10. Ảnh: Deep State

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến của binh lính Nga ở thành phố tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng Donetsk

Tờ RBC Ukraine trích dẫn thông cáo cho hay: “Các đơn vị của đối phương đã xâm nhập vào Pokrovsk bằng những nhóm lính nhỏ. Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 200 binh sĩ đối phương có mặt tại đó.

Ở Pokrovsk, các cuộc giao tranh bằng vũ khí cầm tay đang diễn ra, trong khi những đơn vị điều khiển UAV hoạt động liên tục. Các cụm quân phòng thủ Ukraine đang tìm kiếm, tiêu diệt hoặc bắt giữ binh sĩ đối phương. Giao tranh đang diễn ra dữ dội”.

Binh sĩ Nga trên 1 xe quân sự. Ảnh minh họa: Sputnik

Nhà chức trách Ukraine sau đó khẳng định, các lực lượng phòng thủ của Kiev trong những ngày qua đã giành lại quyền kiểm soát 2 làng Kucheriv Yar và Sukhetske thuộc mặt trận Dobropillia, cách thành phố Pokrovsk khoảng 30 km về phía bắc.

Ngược lại, các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, các lực lượng Moscow “đang bao vây tới 5.000 quân Ukraine ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk”.

Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik-vũ khí độc nhất vô nhị của Nga

Tổng thống Vladimir Putin ngày 26-10 tuyên bố, Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm cuối cùng với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik; đồng thời, ra lệnh chuẩn bị hạ tầng cần thiết để đưa vào biên chế quân đội.

"Đây là vũ khí độc nhất vô nhị mà không quốc gia nào khác trên thế giới sở hữu"-ông Putin nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, quả đạn có tầm bay không giới hạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo thử nghiệm thành công tên lửa tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Video: Reuters

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 21-10, tên lửa bay được 14.000 km trong vòng 15 giờ. "Đặc tính kỹ thuật của Burevestnik cho phép nó tập kích chính xác mục tiêu được bảo vệ kiên cố ở mọi khoảng cách"-tướng Nga khẳng định.

9M730 Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3-2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại

Ngày 26-10, các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về một thỏa thuận khung cho vấn đề thương mại giữa 2 nước; đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày tới.

Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong (phải) và Trưởng phái đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ảnh: SCMP



Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bessent xác nhận, 2 bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để các nhà lãnh đạo 2 nước thảo luận vào ngày 30-10 tới.

Theo người đứng đầu ngành tài chính Mỹ, với thỏa thuận này, Trung Quốc có thể sẽ hoãn việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm; đồng thời, tránh được mức thuế quan mới 100% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp đặt với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1-11.

Quân đội Israel bị tố tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Lebanon

Chiến trường Lebanon tiếp tục nóng lên khi quân đội Israel tiến hành thêm nhiều hoạt động quân sự đáng lo ngại, bao gồm cả tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên hợp quốc.

Hiện trường một vụ tập kích của Israel nhắm vào Hezbollah ở khu vực Beqaa Valley (Lebanon) ngày 26-10. Ảnh: TimesofIsrael

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm 26-10 tố cáo xe tăng của quân đội Israel đã khai hỏa về phía các binh sĩ Liên hợp quốc ở khu vực phía Nam Lebanon, trong khi máy bay không người lái Israel thả lựu đạn vào vị trí gần đội tuần tra Liên hợp quốc.

Thông báo của UNIFIL nêu rõ, hành động của quân đội Israel vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Lebanon và xâm phạm chủ quyền của Lebanon.

Trong khi đó, Israel xác nhận đã tiến hành 2 cuộc tập kích vào Lebanon trong ngày 26-10, hạ sát 2 thành viên của Phong trào Hezbollah.