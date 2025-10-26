Tin thế giới sáng 26-10: Trump nêu điều kiện gặp Putin

(GLO)- Trump nêu điều kiện gặp Putin; Su-34 Nga ném bom trung tâm điều khiển UAV của Ukraine, EU quyết tâm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc, Canada bị áp thuế bổ sung 10% vì một video quảng cáo... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-10.

Trump nêu điều kiện gặp Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu đạt được sự rõ ràng về khả năng đi tới một thỏa thuận liên quan đến vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters

Ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta phải chắc chắn rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Tôi không định lãng phí thời gian vô ích. Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin".

Tuyên bố này được đưa ra nhằm trả lời câu hỏi về khả năng nối lại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Theo ông Trump, điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc gặp nào trong tương lai là phải có sự thống nhất rõ ràng về hướng đi của tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.

Su-34 Nga ném bom trung tâm điều khiển UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh cường kích Su-34 của nước này tập kích một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine trên tiền tuyến.

"Các phi công thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã dùng bom dẫn đường để tấn công chính xác mục tiêu được chỉ định. Máy bay Su-34 sau đó đã trở lại căn cứ an toàn"-phía Nga cho biết.

Máy bay Su-34 Nga ném bom trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Video: Zvezda

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay của nước này đã tập kích nhiều vị trí tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine trong tuần qua, bao gồm cả một bệ phóng của tên lửa Neptune.

Su-34 là tiêm kích thế hệ thứ 4 của Nga, là lựa chọn hàng đầu trong các chiến dịch không kích, thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine và phương Tây.

Israel không kích Lebanon ngày thứ 3 liên tiếp

Truyền thông Lebanon đêm 25-10 cho biết, không quân Israel đã tiến hành đợt tập kích mới vào khu vực Qlaileh. Trưa cùng ngày, Bộ Y tế Lebanon cáo buộc không quân Israel đã tập kích một phương tiện trên một tuyến phố thuộc quận Nabatieh, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, không quân nước này đã tập kích và hạ sát Zayn Al-Abidin Hussein Fatouni, chỉ huy đơn vị chống tăng thuộc Tiểu đoàn Radwan của Phong trào Hezbollah tại khu vực Nabatieh.

Một phương tiện được cho là bị Israel không kích ở làng Harouf, miền Nam Lebanon, ngày 25-10-2025. Ảnh: AFP

Việc Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon một lần nữa củng cố mối quan ngại của dư luận về việc Israel dường như muốn mở ra mặt trận tác chiến mới tại khu vực, sau khi buộc phải kết thúc cuộc chiến kéo dài 2 năm ở dải Gaza.

EU quyết tâm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Ngày 25-10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng một chiến lược toàn diện nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm-nguyên liệu thô quan trọng thiết yếu cho các ngành công nghệ cao.

Cụ thể, trong ngắn hạn, EU sẽ ưu tiên đối thoại với các đối tác Trung Quốc để tìm giải pháp chung, đồng thời tăng cường hợp tác với các quốc gia giàu tài nguyên đất hiếm như Ukraine, Canada, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile và Greenland.

Trong trung hạn, EU sẽ thúc đẩy tái chế và khai thác lại đất hiếm từ các thiết bị điện tử cũ, giảm lãng phí và tăng tính tự chủ. Về dài hạn, EU sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm mua sắm chung giữa các quốc gia thành viên để tăng sức mạnh đàm phán, xây dựng kho dự trữ chiến lược để đối phó khủng hoảng, và thúc đẩy đầu tư vào các dự án sản xuất, chế biến đất hiếm ngay tại châu Âu.

Những nỗ lực này không chỉ nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc mà còn củng cố vị thế cạnh tranh của EU trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và số hóa.

Canada bị áp thuế bổ sung 10% vì một video quảng cáo

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực 1. Ảnh: Fortune

Tổng thống Mỹ Trump ngày 25-10 thông báo sẽ tăng 10% thuế đối với Canada, như một phản ứng với quảng cáo của tỉnh Ontario (Canada) phát trong chương trình World Series mà ông Trump cho là gây hiểu lầm.

Tổng thống Trump công bố mức thuế quan bổ sung trong một bài đăng trên Truth Social, đề cập đến quảng cáo này.

Trong quảng cáo có đoạn cựu Tổng thống Ronald Reagan, một biểu tượng của Đảng Cộng hòa, nói rằng thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.

Vài ngày sau khi quảng cáo này được phát sóng, tổng thống Trump đã quyết định ngừng các cuộc đàm phán thương mại với Ottawa.

Hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong video quảng cáo của bang Ontario. Ảnh: Ford Nation/Facebook

Hiện chưa rõ hàng hóa nào sẽ chịu mức thuế bổ sung 10% mới. Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo vào thứ Hai tới để các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại.