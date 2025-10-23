Tin thế giới sáng 23-10: Thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Hungary bị hủy bỏ

(GLO)- Thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Hungary bị hủy bỏ; Ukraine tung video chiến dịch phá hủy máy bay săn UAV của Nga; Mỹ muốn hạn chế xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc; Vô hiệu hóa hàng ngàn thiết bị Starlink gần ổ lừa đảo ở Myanmar... là những thông tin quốc tế nổi bật trong sáng 23-10.

Thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Hungary bị hủy bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary.

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”-chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Mỹ Trump thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Ảnh: anewz

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tiến hành đàm phán với Moscow trong tương lai. “Chúng ta sẽ làm điều đó sau này”-ông Trump nói thêm, nhưng không nêu rõ thời gian hay địa điểm cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo.

Ukraine giành thêm nhiều hỗ trợ năng lượng và quân sự từ châu Âu

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ngày 22-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Na Uy và Thụy Điển, bắt đầu chuyến công du châu Âu nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho Kiev.

Theo các nguồn tin, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Oslo, ông Zelensky đã đã nhận được cam kết về khoản tài trợ 1,5 tỷ crown Na Uy (149,4 triệu USD) để mua khí đốt nhằm đảm bảo điện và sưởi ấm cho mùa Đông sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ký thỏa thuận phát triển năng lực không quân. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine cũng có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Linkoping-nơi đặt trụ sở của tập đoàn quốc phòng Saab. Hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận phát triển năng lực không quân, theo đó Ukraine có thể mua tới 150 máy bay chiến đấu Gripen.

Ukraine tung video chiến dịch phá hủy máy bay săn UAV của Nga

Tình báo Ukraine hôm 21-10 đã đăng tải video quay cảnh các đơn vị của họ thực hiện chiến dịch phá hủy phi cơ săn máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga.

Thông cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trên kênh Telegram cho biết, chiến dịch do các nhân viên của cơ quan này thực hiện đã vô hiệu hóa 2 máy bay hạng nhẹ được phía Nga sử dụng để bắn hạ các UAV tầm xa của Kiev.

Thông cáo được đăng tải kèm đoạn video quay cảnh các UAV cảm tử của Ukraine tấn công phá hủy các máy bay săn UAV của Nga.

Ukraine hé lộ chiến dịch phá hủy máy bay săn UAV của Nga. Video: SBU

Những hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải thời gian qua hé lộ loại phi cơ được các lực lượng Moscow sử dụng để bắn hạ UAV tầm xa của Ukraine là máy bay cánh quạt dân dụng hạng nhẹ có 2 chỗ ngồi.

Mỹ muốn hạn chế xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc

Ảnh minh họa: Reuters

Chính quyền Trump đang xem xét một kế hoạch nhằm hạn chế một loạt các mặt hàng xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực, nhằm trả đũa vòng hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh.

Theo nguồn tin của Reuters, mặc dù đây không phải là kế hoạch duy nhất đang được thảo luận nhưng nó sẽ hiện thực hóa lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này về việc cấm xuất khẩu "phần mềm quan trọng" sang Trung Quốc bằng cách hạn chế các lô hàng toàn cầu có chứa phần mềm của Mỹ hoặc được sản xuất bằng phần mềm của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, nếu các biện pháp này được thực hiện, thì có khả năng sẽ được phối hợp với các đồng minh G7.

Vô hiệu hóa hàng ngàn thiết bị Starlink gần ổ lừa đảo ở Myanmar

SpaceX cho hay đã vô hiệu hóa 2.500 bộ thiết bị thu tín hiệu của Starlink gần các địa điểm được coi là trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar.

Lauren Dreyer-Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh Starlink của SpaceX, đưa ra thông báo trên trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23-10. Tuy nhiên, bà không nói rõ thời điểm các thiết bị này bị ngắt kết nối.

Binh sĩ Myanmar đứng cạnh loạt thiết bị Starlink thu giữ được tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar. Ảnh: AP

Trước đó, hãng tin AFP tiết lộ, thiết bị Starlink đã được sử dụng trong ngành công nghiệp lừa đảo đang nở rộ tại Myanmar. Phóng viên đã nhìn thấy các thiết bị thu tín hiệu của Starlink được lắp đặt hàng loạt ở khu vực này, dường như để kết nối trung tâm lừa đảo với mạng Internet vệ tinh do công ty của tỷ phú Elon Musk cung cấp.