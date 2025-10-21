Tin thế giới sáng 21-10: Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

(GLO)- Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine; Liên minh châu Âu cấm trung chuyển khí đốt Nga; Israel dội hơn 150 tấn bom xuống Gaza trong 1 ngày; Campuchia bắt 10 người Hàn Quốc với cáo buộc lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-10.

Nga trút đòn cực mạnh đồng loạt vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

Ngày 20-10, Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng, gồm cảng và đường sắt của Ukraine. Phó thủ tướng Ukraine cho biết vụ tấn công khiến một số cảng tạm ngừng tiếp nhận tàu.

Nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường 1 vụ tập kích của Nga. Ảnh: The Kyiv Post

Theo thông tin trên Telegram, 2 chuyến tàu hoạt động trên tuyến Uzhhorod-Kharkiv và Kharkiv-Lviv khởi hành từ ga Plysky bị chậm khoảng một giờ do thay thế đầu máy. Các tuyến đường trong khu vực cũng thay đổi, với một số chuyến tàu ở vùng ngoại ô đến chậm hơn dự kiến.

Trước đó, trong tối 19-10 đến sáng 20-10, lực lượng Nga tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến gần 60 ngàn người rơi vào cảnh mất điện.

Liên minh châu Âu cấm trung chuyển khí đốt Nga

Ảnh minh họa: Internet

Hội đồng châu Âu thông báo, tất cả quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấm vận chuyển khí đốt Nga trong khối.

Trong thông báo đưa ra ngày 20-10, Hội đồng châu Âu cho biết, EU sẽ cấm việc ký kết các hợp đồng mới về nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ ngày 1-1-2026.

Tất cả hợp đồng ngắn hạn được ký kết trước thời điểm 17-6-2025 sẽ được phép kéo dài thời hạn đến ngày 17-6-2026. Về phần các hợp đồng dài hạn, thời hạn sẽ được phép kéo dài đến ngày 1-1-2028.

Israel dội hơn 150 tấn bom xuống Gaza trong 1 ngày

Người dân Palestine đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này đã thả 153 tấn bom xuống Dải Gaza hôm 19-10 để đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" Hamas.

"Một tay chúng ta cầm vũ khí, tay kia dang rộng vì hòa bình. Hãy tạo nên hòa bình với sức mạnh, không phải với sự yếu đuối. Hôm nay Israel mạnh hơn bao giờ hết"-Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội ngày 20-10.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 20-10. Ảnh: Reuters

Chiều cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, không quân Israel đã tập kích và hạ sát một số phần tử khủng bố tại khu vực thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.

Thông báo cho biết các tay súng bị tiêu diệt khi đang tìm cách tiếp cận vị trí đóng quân của Israel bên trong đường ranh giới Vàng.

Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm APEC 2025

Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh tại thành phố Gyeongju-nơi sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, với sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên vào tuần tới.

Một chiếc thuyền của Đội tấn công đặc biệt trên biển (SSAT) tuần tra trên hồ Bomun gần địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, ngày 20-10-2025. Ảnh: REUTERS

Khoảng 18.500 nhân viên an ninh gồm cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm, bảo vệ bờ biển cùng các phương tiện như thiết bị gây nhiễu thiết bị bay không người lái, xe bọc thép và trực thăng sẽ được huy động trong thời gian diễn ra hội nghị từ ngày 31-10 đến 1-11.

Sự kiện năm nay được đánh giá khá đặc biệt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Trước đó, từ ngày 28 đến 31-10, khoảng 1.700 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cũng sẽ tham dự Diễn đàn CEO APEC tại Gyeongju.

Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2025. Ảnh: The Hawk

Ngày 20-10, nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn được tổ chức tại hồ Bomun-khu vực trung tâm quần thể du lịch và là nơi đặt các khách sạn cùng địa điểm tổ chức chính.

Campuchia bắt 10 người Hàn Quốc với cáo buộc lừa đảo trực tuyến

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20-10 cho biết, 10 người mang quốc tịch nước này bị cảnh sát Campuchia bắt trong chiến dịch trấn áp hang ổ lừa đảo trực tuyến hôm 16-10.

2 công dân Hàn Quốc nữa được xác định là nạn nhân của băng đảng lừa đảo và đã được giải cứu. 12 người trên dự kiến được đưa về Hàn Quốc trong tuần này.

Cùng ngày 20-10, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng xin lệnh bắt 59 người trong số 64 công dân được hồi hương từ Campuchia, với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.

58/64 công dân được Campuchia trao trả cho Hàn Quốc bị nghi ngờ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Hàn Quốc, nhóm công dân trên bị bắt giữ tại Campuchia trong vài tháng gần đây và bị nghi dính líu đến các đường dây tội phạm sử dụng mạng để lừa đảo quốc tế.

Việc trục xuất diễn ra sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc-người được cho là bị lừa sang Campuchia với lời mời làm việc hấp dẫn.