Tin thế giới sáng 22-10: Pháo phản lực "cuồng phong" Nga thổi bay cứ điểm của Ukraine

(GLO)- Ukraine tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trong thời chiến; Pháo phản lực "cuồng phong" Nga thổi bay cứ điểm của Ukraine; Nổ xe bồn chở nhiên liệu, hàng chục người thiệt mạng ở Nigeria... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-10.

Ukraine tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trong thời chiến

Quốc hội Ukraine hôm 21-10 đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi ngân sách quốc gia cho năm nay, nâng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục, khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ 4.

Các nhà lập pháp đã phê chuẩn khoản tăng thêm khoảng 325 tỷ hryvnia (7,7 tỷ USD), nâng tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine trong năm nay lên khoảng 2.960 tỷ hryvnia (70,86 tỷ USD).

Tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine trong năm nay đạt khoảng 70,86 tỷ USD. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko nói: “Chúng tôi hiểu rằng tình hình liên tục thay đổi và việc tăng chi tiêu là điều bắt buộc để có thể chống lại đối thủ một cách hiệu quả. Chính phủ, với sự hỗ trợ của các đối tác, có đủ nguồn lực để đảm bảo chi tiêu bổ sung cho Ukraine".

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Ukraine buộc phải tăng chi tiêu cho quân đội và sản xuất vũ khí.

Pháo phản lực "cuồng phong" Nga thổi bay cứ điểm của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực Tornado-G để tập kích các cứ điểm của các lực lượng Kiev ở mặt trận Konstantinovsky tại vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Lực lượng UAV trinh sát đã phát hiện các cứ điểm và khu vực tập trung nhân lực của đối phương ở tiền tuyến. Tọa độ đã được gửi cho kíp vận hành hệ thống Tornado-G và đơn vị này sau đó đã thực hiện các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách 15 km, phá hủy toàn bộ mục tiêu"-phía Nga cho biết.

Pháo phản lực Tornado-G của Nga phá tung cứ điểm Ukraine ở tiền tuyến Donetsk. Video: Zvezda

Tornado-G "cuồng phong" là pháo phản lực phóng loạt được Nga đưa vào biên chế phục vụ trong quân đội từ thập niên 2000 nhằm thay thế cho mẫu khí tài BM-21.

Thưởng đỉnh Trump-Putin chưa thể diễn ra

Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạm hoãn, do việc Moscow bác bỏ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine đã phủ bóng đen lên các nỗ lực đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết "không có kế hoạch nào cho Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần", sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov điện đàm thay vì gặp mặt trực tiếp.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông và Tổng thống Putin sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa sẵn sàng xem xét các nhượng bộ.

Moscow từ lâu đã yêu cầu Ukraine đồng ý nhượng bộ thêm lãnh thổ trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Khi được các phóng viên hỏi về triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho biết ông không muốn có một "cuộc họp lãng phí" nhưng cho biết có thể sẽ có thêm diễn biến trong vài ngày tới.

Mỹ tìm cách đưa thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trở lại quỹ đạo

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Trung tâm CMSS của quân đội Mỹ ở Israel. Ảnh: Internet

Ngày 21-10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Israel nhằm đưa thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza trở lại quỹ đạo.

Trong cuộc họp báo tại Trung tâm CMSS của quân đội Mỹ ở Kiryat Gat, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông lạc quan rằng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas sẽ tiếp tục được duy trì.

Ông Vance nói: “Những gì chúng ta chứng kiến trong tuần trước mang lại cho tôi niềm tin lớn rằng lệnh ngừng bắn sẽ được giữ vững. Xét về lịch sử của cuộc xung đột, tôi nghĩ mọi người nên tự hào về những gì đã đạt được đến ngày hôm nay".

Trong chuyến thăm lần này, Phó Tổng thống Mỹ cũng thảo luận với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các thách thức và cơ hội trong khu vực.

Nigeria: Nổ xe bồn chở nhiên liệu, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở miền bắc Nigeria.

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở Nigeria. Ảnh: punchng

Chiếc xe đã trượt khỏi đường và làm đổ xăng, xăng bắt lửa ngay sau vụ tai nạn gây ra vụ nổ. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Những sự cố như vậy thường xảy ra ở quốc gia đông dân nhất châu Phi-nơi các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển bằng đường bộ do cơ sở hạ tầng đường ống hạn chế.

Đường sá được bảo trì kém, đầy ổ gà là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thường xuyên cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm.