Nga-Mỹ cảnh báo rò rỉ thông tin có thể làm chệch hướng hòa đàm Ukraine

(GLO)- Bản ghi được cho là các cuộc trao đổi mật giữa Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bị rò rỉ, khiến cả hai bên cảnh báo rằng vụ việc có thể làm chậm tiến trình hòa đàm và đe dọa nỗ lực ngoại giao đang được xây dựng cẩn trọng.

Dấu hiệu chia rẽ và thách thức ngoại giao

Ngày 26-11, ông Yuri Ushakov-Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Washington, kể cả qua điện thoại là điều cần thiết để xây dựng và khôi phục lòng tin giữa hai cường quốc. Ông cũng cảnh báo rằng một phần thông tin lan truyền gần đây là bịa đặt, đồng thời nhấn mạnh rằng những rò rỉ kiểu này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mọi nỗ lực ngoại giao.

“Không thể có hợp tác nếu những gì được trao đổi lại bị phơi bày”-ông Ushakov nói trong cuộc trao đổi với báo Kommersant hôm 26-11. Lời cảnh báo này không chỉ phản ánh quan điểm của Moscow mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của ngoại giao hiện nay, vốn phụ thuộc vào sự tin cậy tuyệt đối và bảo mật thông tin.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ-ông Steve Witkoff (trái) và Trợ lý tổng thống Nga-ông Yuri Ushakov. Ảnh: POLITICO/TASS

Bản ghi rò rỉ, được Bloomberg công bố ngày 25-11, miêu tả cuộc trao đổi hôm 14-10 giữa ông Witkoff và ông Ushakov, trong đó đặc phái viên Mỹ được cho là đã “mách nước” cho phía Nga trong quá trình trao đổi với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, khẳng định phương thức làm việc của ông Witkoff hoàn toàn đúng chuẩn.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Tiến sĩ Anna Koval (Đại học Georgetown), nhận định: “Những rò rỉ kiểu này không chỉ làm suy yếu lòng tin, mà còn tạo cơ hội cho những lực lượng muốn phá hoại tiến trình hòa bình. Trong ngoại giao, sự bảo mật thông tin là nền tảng, thiếu nó, mọi nỗ lực đều có thể bị xóa sổ chỉ sau một cú rò rỉ”.

Ý đồ làm chệch hướng hòa đàm và bài học từ quá khứ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 25-11 rằng những lời kêu gọi sa thải ông Witkoff nhiều khả năng xuất phát từ ý đồ làm chệch hướng các bước tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa trong nỗ lực ngoại giao. “Rất có thể đây là nỗ lực nhằm phá hoại tiến trình ngoại giao vốn được gây dựng một cách thận trọng từng chút một”-ông Peskov nói.

Vụ việc phản ánh ba vấn đề chiến lược: thứ nhất, tính nhạy cảm của các kênh liên lạc ngoại giao; thứ hai, mối quan hệ giữa chính trị nội bộ Mỹ và quan hệ quốc tế; thứ ba, nguy cơ rò rỉ thông tin bị lợi dụng để tạo áp lực hoặc định hướng dư luận. Ông Ushakov còn so sánh tình hình với trường hợp cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn, người phải từ chức năm 2017 sau cáo buộc khai báo sai về cuộc điện đàm với Đại sứ Nga, cho thấy rò rỉ không chỉ là vấn đề thông tin mà còn là công cụ chính trị để làm suy yếu tiến trình ngoại giao.

Chuyên gia Michael Hsu (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế-CSIS), bình luận: “Trong các xung đột phức tạp như Ukraine, mỗi rò rỉ thông tin đều có thể trở thành đòn bẩy chính trị. Ngay cả khi các bên thiện chí, áp lực nội bộ và sự chú ý của truyền thông quốc tế có thể khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ, bóp méo hoặc tạm dừng”.

Tổng thống Putin bắt tay Đặc phái viên Steve Witkoff trong một cuộc gặp hồi đầu năm 2025. Ảnh: Kristina Kormilitsyna

Sự việc còn cho thấy một thực tế: hòa bình không chỉ là kết quả của các quyết định trên bàn đàm phán mà còn phụ thuộc vào tính bền vững của các cơ chế tin cậy và bảo mật thông tin. Ngay cả khi Nga và Mỹ có mục tiêu chung tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, các rò rỉ, áp lực nội bộ hoặc xuyên tạc thông tin đều có thể khiến các cuộc đàm phán chao đảo.

Từ góc nhìn bình luận chính trị, vụ rò rỉ này là lời cảnh báo rõ ràng: tiến trình ngoại giao luôn dễ bị tổn thương và mọi hành động, dù nhỏ, đều có thể được sử dụng để làm chệch hướng mục tiêu chung. Việc bảo vệ kênh liên lạc và kiểm soát thông tin nhạy cảm trở thành một phần quan trọng của chiến lược ngoại giao hiện đại.

Vụ rò rỉ bản ghi giữa ông Ushakov và ông Witkoff không chỉ là sự kiện thông tin mà còn là bài học sống động về nhạy cảm, rủi ro và sự phức tạp của ngoại giao trong thời kỳ xung đột. Nga và Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bí mật và tin cậy trong trao đổi song phương, cảnh báo rằng mọi rò rỉ đều có thể làm chậm hoặc đảo ngược tiến triển hướng tới hòa bình tại Ukraine.

Chuyên gia Koval nhận định thêm: “Ngoại giao không chỉ là bàn bạc, đó là nghệ thuật cân bằng thông tin, niềm tin và chiến lược. Trong một thế giới nơi thông tin bị khai thác và biến tướng nhanh chóng, bất cứ lỗ hổng nào cũng có thể khiến hòa bình lung lay”.

Vụ rò rỉ này là minh chứng sống động rằng, trong ngoại giao quốc tế, sự tin cậy là yếu tố quyết định. Ngay cả những bước tiến nhỏ nhưng ổn định cũng cần được bảo vệ tuyệt đối khỏi những tác động từ bên ngoài. Khi thông tin trở thành vũ khí, hòa bình trở nên mong manh hơn bao giờ hết.