Liên minh châu Âu ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải

(GLO)- Ngày 28-11, Liên minh châu Âu (EU) cùng các Đối tác Nam Địa Trung Hải đã chính thức ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải.

Hiệp ước vì Địa Trung Hải được công bố hồi tháng 10 vừa qua là kết quả của quá trình tham vấn sâu rộng giữa EU, 10 đối tác Nam Địa Trung Hải, các tổ chức khu vực, cơ quan Liên hợp quốc và xã hội dân sự.

Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Văn kiện này đặt nền móng cho khuôn khổ hợp tác dựa trên đồng sở hữu, đồng sáng tạo và trách nhiệm chung, nhằm thúc đẩy ổn định, tăng trưởng và phát triển bền vững trong khu vực.

Theo kế hoạch, sau khi được các đối tác Nam Địa Trung Hải thông qua, Hiệp ước dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU đưa ra thảo luận và thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới. Cùng thời điểm đó, EU sẽ hoàn thiện bản kế hoạch hành động riêng, dự kiến công bố vào đầu năm 2026, nhằm xác định rõ các bên tham gia cũng như phương thức triển khai từng sáng kiến trong khuôn khổ Hiệp ước.

Sự kiện ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải được đánh giá là bước đi then chốt trong nỗ lực củng cố quan hệ EU-Địa Trung Hải, góp phần tăng cường ổn định, cải thiện năng lực ứng phó trước các thách thức khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp.