Tin thế giới 25-10: UAV Nga bắn nổ xe bọc thép M113 của Ukraine

(GLO)- UAV Nga bắn nổ xe bọc thép M113 của Ukraine, Nga kiểm soát thêm nhiều khu vực của Ukraine, Đặc phái viên Nga tới Mỹ sau lệnh trừng phạt, Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển Caribe... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-10-2025.

UAV Nga bắn nổ xe bọc thép M113 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để tập kích hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine trên tiền tuyến.

"Đơn vị UAV Rubicon đã thành công sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hàng loạt phương tiện của đối thủ. Các mục tiêu Ukraine bị phá hủy bao gồm xe bọc thép M113, nhiều xe cơ giới quân sự, hệ thống tác chiến điện tử, robot mặt đất và cứ điểm tạm thời. Đơn vị vận hành UAV cũng đã dọn dẹp bầu trời khi tiêu diệt nhiều UAV của đối phương"-phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn nổ xe bọc thép M113 và hàng loạt phương tiện của Ukraine. Video: Zvezda

Nổ tại ga tàu hỏa ở Ukraine khiến 3 người thiệt mạng

Ngày 24-10, 1 thanh niên đã kích hoạt thiết bị nổ tại nhà ga tàu hỏa ở thành phố Ovruch (miền Bắc Ukraine) khiến 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Đối tượng sau đó cũng tử vong do vết thương nặng.

Hiện trường vụ nổ tại nhà ga tàu hỏa ở Ovruch, Ukraine. Ảnh: UNN

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, vụ nổ xảy ra trong quá trình lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ của hành khách tại khu vực biên giới được kiểm soát ở nhà ga xe lửa Ovruch.

Các nạn nhân thiệt mạng đều là phụ nữ, gồm 1 lính biên phòng và 2 dân thường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Thủ phạm 23 tuổi, sinh sống ở thành phố Kharkov, Đông Bắc Ukraine. Đối tượng này gần đây từng bị bắt giữ vì tìm cách vượt biên trái phép.

Nga kiểm soát thêm nhiều khu vực của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-10 cho biết các lực lượng của nước này đã đạt bước tiến mới tại Kharkov và Donetsk sau những đòn tấn công mạnh mẽ.

Binh sĩ Nga ở Kharkov. Ảnh minh họa: Internet

Tại khu vực Kharkov, nhờ các hoạt động tích cực, khu định cư Bologovka ở vùng Kharkov đã được kiểm soát"-Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng, lực lượng Vostok (phương Đông) giành quyền kiểm soát khu định cư Pershotravnevoye (Zlahoda) tại tỉnh Dnepropetrovsk, trong khi lực lượng Tsentr (Trung tâm) kiểm soát khu định cư Promin thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Đặc phái viên Nga tới Mỹ sau lệnh trừng phạt

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đang lên đường tới Mỹ và có kế hoạch gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Miami vào ngày mai.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: Reuters

Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Hungary bị hoãn vô thời hạn.

Ông Dmitriev là đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế của Tổng thống Nga Putin. Viết trên mạng xã hội X, ông Dmitriev cho biết, chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu theo lời mời từ phía Mỹ. Ông tới Mỹ để tiếp tục đối thoại.

Theo ông Dmitriev, cuộc đối thoại rất quan trọng đối với thế giới và Mỹ cần hiểu đầy đủ về lập trường của Nga cũng như tôn trọng lợi ích quốc gia của nước này.

Dự kiến hai đặc phái viên sẽ trao đổi về căng thẳng dẫn tới việc Tổng thống Trump ban hành gói trừng phạt với Nga.

Đạt thỏa thuận thành lập nhóm kỹ trị điều hành Dải Gaza

Ngày 24-10, các phe phái Palestine, bao gồm Hamas và Fatah, đạt thỏa thuận thành lập một cơ quan kỹ trị tạm thời, độc lập để quản lý Dải Gaza hậu xung đột.

Dải Gaza bị tàn phá nặng nề sau 2 năm xung đột. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố chung sau 2 ngày đàm phán do Ai Cập làm trung gian tại Cairo, ủy ban mới sẽ bao gồm các nhân vật phi đảng phái của Gaza chịu trách nhiệm điều hành công việc hằng ngày và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Các phe phái khẳng định, cơ quan này sẽ hoạt động trong khuôn khổ trách nhiệm giải trình quốc gia; đồng thời, kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế giám sát việc tài trợ và thực hiện các nỗ lực tái thiết toàn diện Dải Gaza.

Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển Caribe

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 24-10 cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu khu trục tên lửa đã được điều đến vùng Caribe theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Tàu khu trục tên lửa USS Gerald R. Ford. Ảnh: Semafor

Theo ông Parnell, việc triển khai tàu sân bay đến vùng biển Caribe sẽ tăng cường năng lực của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân cũng như hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của Mỹ.

Đây là động thái leo thang đáng kể của Mỹ trong khu vực khi nước này đang triển khai chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc buôn bán ma tuý và gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro.