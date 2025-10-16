Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

(GLO)- Chiến sự tại Donetsk đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công theo hướng Pokrovsk. Việc Moscow bất ngờ sử dụng trở lại xe bọc thép trong đội hình tiến công được xem là dấu hiệu cho thấy chiến thuật mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng Ukraine tại đây.

Nga thay đổi nhịp tấn công

Theo trang tin TSN (Ukraine), những ngày gần đây, Nga gia tăng hoạt động tấn công theo hướng Pokrovsk, đồng thời tìm cách cắt đứt tuyến hậu cần nối khu vực này với các đô thị lân cận như Myrnohrad, Rodynske, Udachny và Kotlyne. Các nhóm bộ binh nhỏ được triển khai dày đặc ở vùng ngoại ô, trong khi pháo binh Nga duy trì cường độ bắn cao suốt ngày đêm.

Những ngày gần đây, Nga tập trung tấn công vào khu vực rìa phía đông Pokrovsk, nơi phòng tuyến Ukraine đã bị bào mòn sau nhiều tháng giao tranh. Ảnh: TST

Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn tăng 68 Ukraine, cho biết: “Tình hình ở hướng Pokrovsky vẫn rất khó khăn. Đối phương đang cố gắng siết chặt vòng vây, liên tục tấn công bằng những tốp nhỏ có yểm trợ hỏa lực mạnh”. Ông cũng thừa nhận Nga đã bắt đầu đưa xe bọc thép trở lại chiến trường-điều hiếm thấy trong gần một năm qua.

Theo phân tích của trang Trench Art, các đợt tấn công cơ giới của Nga tập trung vào khu vực rìa phía đông Pokrovsk, nơi phòng tuyến Ukraine đã bị bào mòn sau nhiều tháng giao tranh. Hôm 14-10, Lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 của Nga được cho là đã điều gần 20 xe bọc thép, gồm cả xe tăng Porcupine và xe chiến đấu bộ binh, tấn công theo hướng Myrnohrad. Dù nhiều phương tiện bị phá hủy hoặc rơi xuống mương khi rút lui, việc Nga mạnh dạn triển khai lại hình thức tiến công bằng thiết giáp cho thấy quyết tâm giành lợi thế chiến thuật.

Giới quan sát nhận định, việc tái sử dụng lực lượng cơ giới không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về sức mạnh quân sự, mà còn cho thấy Moscow muốn đẩy nhanh tốc độ chiếm lĩnh địa bàn. Pokrovsk là cửa ngõ chiến lược mở đường về Kramatorsk và Sloviansk-hai thành phố pháo đài quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Nếu Pokrovsk thất thủ, tuyến phòng ngự miền Đông Ukraine có nguy cơ bị chia cắt.

“Nút thắt” chiến thuật của Ukraine

Đại tá Oleg Starikov, chuyên gia quân sự, nguyên sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine cảnh báo rằng khu vực Pokrovsk đang ở trong tình thế “vô cùng nguy cấp”. Theo ông, quân đội Ukraine bố trí quá nhiều lực lượng và phương tiện tại khu vực này, khiến khả năng cơ động bị hạn chế. “Nếu bộ chỉ huy ra lệnh rút lui, việc đưa trang thiết bị ra ngoài thành phố là gần như bất khả thi. Chúng ta có thể mất cả người và khí tài”-ông nói trên Nnews-zp.

Tình hình chiến trường bế tắc với Kiev. Ảnh: TST

Nguồn tin này cho biết, có ít nhất 3 lữ đoàn Ukraine đang bị vây ép một phần trong khu vực Pokrovsk-Dobropillya. Tình trạng bị khống chế hỏa lực khiến các tuyến tiếp tế đạn dược, nhiên liệu và quân nhu đều bị đình trệ. Trong khi đó, lực lượng Nga lại liên tục mở các mũi tấn công nhằm chia cắt và khóa chặt đường rút.

Cựu Đại úy Vasily Dandykin, chuyên gia quân sự Nga cũng nhận định rằng, việc tập trung quá nhiều khí tài ở Pokrovsk có thể khiến Kiev phải lựa chọn giữa rút lui trong điều kiện rủi ro cao hoặc buộc phải phá hủy toàn bộ trang bị để tránh rơi vào tay đối phương. “Trong trường hợp bị bao vây hoàn toàn, việc bảo toàn lực lượng sẽ là thách thức lớn nhất của Ukraine”-ông nói.

Thực tế, trong suốt mùa hè vừa qua, quân đội Ukraine đã phải tái triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ tới hướng Dobropillya nhằm ngăn bước tiến của Nga, nhưng điều này khiến Pokrovsk trở nên mong manh hơn. Giới phân tích cho rằng, Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tăng cường lực lượng để bảo vệ Pokrovsk, hoặc chấp nhận rút quân nhằm giữ vững tuyến phòng ngự phía sau.

Cục diện mới ở Donetsk

Việc Nga thay đổi chiến thuật tại Pokrovsk cho thấy nỗ lực tạo bước ngoặt trên chiến trường Donetsk sau nhiều tháng giao tranh giằng co. Các chuyên gia nhận định, nếu chiếm được Pokrovsk, Nga có thể mở rộng hành lang tấn công về trung tâm công nghiệp miền Đông Ukraine, đồng thời củng cố vị thế chiến lược trong bối cảnh phương Tây giảm tốc độ viện trợ cho Kiev.

Ông Zelensky đang đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng việc sử dụng xe bọc thép ở địa hình đô thị phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi quân Ukraine vẫn duy trì được khả năng chống tăng nhờ UAV và tên lửa vác vai. Do đó, cuộc chiến tại Pokrovsk nhiều khả năng sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, với những đợt giao tranh ác liệt giành giật từng khu phố, từng tuyến đường.

Pokrovsk-thành phố được ví như “lá chắn phía tây” của Donetsk đang trở thành tâm điểm mới của cuộc chiến kéo dài suốt 44 tháng qua. Và tại đây, cả hai bên đều hiểu rằng, bất kỳ sai lầm chiến thuật nào cũng có thể làm thay đổi cục diện toàn mặt trận miền Đông Ukraine.