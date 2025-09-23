Pokrovsk trong vòng vây hỏa lực, trận đánh then chốt cho cả Moscow lẫn Kiev

(GLO)- Pokrovsk trở thành tâm điểm mới của chiến sự Nga-Ukraine. Nga coi đây là trận đánh bản lề tại Donbass, buộc Kiev tung toàn bộ quân dự bị để tử thủ. Trong bối cảnh hậu cần tắc nghẽn, viện trợ phương Tây suy giảm và UAV Nga gia tăng uy lực, Ukraine đối diện với sức ép sinh tử.

Pokrovsk bùng cháy, Kiev tung toàn bộ quân dự bị

Diễn biến tại Pokrovsk cho thấy cục diện chiến sự đang bước vào một bước ngoặt mới. Nguồn tin từ truyền thông Nga cho biết, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phản công, có nơi tiến được hơn 3 km, song phải chịu tổn thất nặng. Ít nhất 4 lữ đoàn tiên phong được cho là đã gần như bị xóa sổ khiến Kiev phải tung toàn bộ lực lượng dự bị còn lại vào vòng chiến.

Trận đánh then chốt cho Nga đã bắt đầu. Ảnh: TST

Theo các kênh quân sự Nga, quân đội Moscow siết chặt Pokrovsk trong “túi hỏa lực” và đồng thời mở thêm mũi tấn công ở các khu vực liền kề. Thành phố dần bị chia cắt, phía nam tuyến đường sắt đã rơi vào tay Nga, trong khi phía tây quảng trường Soborny và khu ga xe lửa đang bị uy hiếp. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn biệt kích số 68 thừa nhận “Pokrovsk đã trở thành tử địa thực sự”.

Từ hướng Dobropolye, Ukraine tìm cách mở rộng kiểm soát nhằm chia cắt mũi tiến công của Nga, nhưng vấp phải kháng cự mạnh mẽ. Các điểm nóng như Vladimirovka, Rodinskoye-Nikanorovka hay Sofievka liên tục đổi chủ. Phóng viên chiến trường Yuri Kotenok mô tả cảnh giao tranh dữ dội tại khu Lazurny và Yuzhny, nơi pháo binh Nga liên tục áp chế.

Trong khi đó, tại Kupyansk và Seversk, quân Nga đã giành lợi thế, khiến Kiev phải đối mặt nguy cơ bị dồn vào thế “kịch bản Bakhmut” khi thành phố bị bao vây, cắt hậu cần và từng bước bị đánh sập từ bên trong. Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valeriy Syrsky vẫn chưa ra quyết định rút khỏi Pokrovsk, nhưng nhiều chỉ huy tiền tuyến tại Kramatorsk đã bày tỏ quan điểm cần xem xét lại để tránh tổn thất quá lớn.

Kiev buộc phải tung toàn bộ dự bị với mệnh lệnh giữ vững bằng mọi giá. Ảnh minh họa TST

Hậu cần bị bóp nghẹt, UAV Nga thay đổi cuộc chơi

Nếu như những tháng đầu năm, Ukraine vẫn còn trông cậy vào chiến thuật cơ động ban đêm để duy trì tiếp vận, thì hiện nay lợi thế ấy đang dần biến mất. The Wall Street Journal dẫn nguồn quân sự phương Tây cho biết, Nga đã nâng cấp UAV theo hướng “mạng lưới hóa”, sử dụng máy bay không người lái hạng nặng làm “trạm mẹ” bay sâu vào hậu phương đối phương, sau đó thả các UAV nhỏ mang thuốc nổ để tấn công đoàn xe, kho tàng hay thậm chí các tuyến đường sơ tán.

Vũ khí mới của Nga trở thành cơn ác mộng cho Ukraine. Ảnh: TST

Nhờ thiết kế như trạm tiếp sóng, UAV Nga duy trì liên lạc ổn định, nâng độ chính xác và mở rộng tầm hoạt động lên tới hàng chục km. Một số dòng UAV dẫn bằng cáp quang có thể hoạt động sâu 19-32 km vốn là phạm vi của pháo binh, nhưng chính xác hơn rất nhiều khi nhắm vào mục tiêu di động. Trung tá Ukraine Dmitry Zaporozhets thừa nhận “mỗi di chuyển trên đường đều là một canh bạc”.

Hệ quả là các tuyến tiếp tế trở thành “mê cung tử thần”. Các biện pháp đối phó như giăng lưới chống UAV, ngụy trang hay di chuyển bằng phương tiện nhỏ đều tỏ ra kém hiệu quả. Nga thường tấn công thẳng vào cột trụ hoặc điểm yếu, khiến hệ thống phòng ngự sụp đổ thành chướng ngại vật chính cho Ukraine.

Thiếu hụt hậu cần lập tức phản ánh ra chiến trường: đạn dược khan hiếm, thuốc men cạn kiệt, tốc độ cứu thương giảm sút. WSJ dẫn lời nhân viên y tế Ukraine cho biết, nhiều thương binh mất cơ hội sống sót chỉ vì đường sá xuống cấp và UAV Nga liên tục rình rập. Forbes trước đó cũng ghi nhận đơn vị UAV “Rubicon” của Nga đã biến các đòn tấn công từ rời rạc thành hệ thống, khiến đối phương khó xoay xở.

Thách thức chính trị với Kiev khi viện trợ suy giảm

Chiến sự leo thang tại Pokrovsk không chỉ là bài toán quân sự, mà còn đẩy Kiev vào tình thế khó khăn về chính trị và tài chính. Bộ trưởng Tài chính Ukraine cảnh báo ngân khố quốc gia có thể cạn kiệt vào cuối năm nếu không có gói hỗ trợ mới. Trong khi đó, Mỹ đang giảm bớt ngân sách viện trợ cho châu Âu-nguồn cung chính giúp Kiev duy trì cuộc chiến.

Nga quyết giành lợi thế tại Pokrovsk. Ảnh: EP

Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng trước sức ép kép. Một mặt, ông buộc phải chứng minh hiệu quả quân sự để giữ vững niềm tin trong nước; mặt khác, nếu đến tháng 12 không có bước tiến rõ rệt, nguy cơ khủng hoảng chính trị sẽ bùng nổ. Cựu Tổng thống Viktor Yushchenko thậm chí kêu gọi “tiến thẳng đến Moscow”, song trong thực tế, tổn thất nhân lực quá lớn, có đơn vị như Lữ đoàn số 23 gần như bị xóa sổ đang làm suy kiệt dần sức chiến đấu của Kiev.

Theo dữ liệu OSINT, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng có thể đã vượt 660.000 người. Chỉ riêng tại Pokrovsk và Dobropolye, con số thương vong ước tính trên 10.000 người. Trên chiến trường, các đơn vị đặc nhiệm UAV như nhóm Madyar đang tạm thời che chở cho thành phố, song giới phân tích lo ngại điều này chỉ kéo dài thêm vài tuần trước khi cục diện thay đổi theo hướng bất lợi.

Phóng viên Nga Yevgeny Poddubny cho biết, Moscow đã bắt đầu chuẩn bị dư luận trong nước cũng như các đối tác quốc tế về khả năng “sụp đổ” của phòng tuyến Ukraine tại Krasnoarmeysk. Nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ cấu trúc phòng ngự phía tây Donbass sẽ lung lay, mở ra viễn cảnh Nga tiến sâu hơn về trung tâm công nghiệp miền đông Ukraine.

Pokrovsk đang trở thành tâm điểm của một trận chiến có thể định hình cục diện Nga-Ukraine trong mùa đông 2025. Với việc Nga tăng cường sức mạnh UAV và dồn ép hậu cần, Kiev buộc phải tung toàn bộ dự bị để chống đỡ. Thế nhưng, tổn thất nhân lực, nguy cơ cạn kiệt tài chính và sự suy giảm viện trợ phương Tây khiến triển vọng giữ vững Pokrovsk của Ukraine trở nên mong manh. Trận chiến này không chỉ là phép thử sinh tử cho quân đội trên tiền tuyến, mà còn là bài toán chính trị sống còn cho chính quyền Kiev.