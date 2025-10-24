Tin thế giới sáng 24-10: Pokrovsk-Biểu tượng kháng cự của Ukraine bên bờ vực sụp đổ

(GLO)- Pokrovsk-Biểu tượng kháng cự của Ukraine bên bờ vực sụp đổ, Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Tomahawk tấn công, Tổng thống Mỹ ra "tối hậu thư" cho Israel... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-10.

Pokrovsk-Biểu tượng kháng cự của Ukraine bên bờ vực sụp đổ

Sau hơn 1 năm đóng vai trò như “tảng đá chắn ngang” mục tiêu của Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, những vết nứt đang xuất hiện trong hệ thống phòng thủ của Kiev ở Pokrovsk. Theo giới phân tích, hồi kết cho mặt trận này đang đến gần.

Pokrovsk bên bờ vực sụp đổ. Ảnh: X

Chiến lược của Nga, điều động các nhóm tấn công nhỏ, cùng với việc đánh vào tuyến tiếp tế của Ukraine trong thành phố, đã mở ra một giai đoạn mới trong cuộc giao tranh tại Pokrovsk.

Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của Ukraine tại vị trí gần Pokrovsk, ngày 30-8-2025. Ảnh: The Kyiv Independent

Lữ đoàn Jaeger 68 của Ukraine đang trấn giữ tiền tuyến ở rìa phía nam thành phố cho biết, họ đang cạn kiệt phương tiện cho hoạt động hậu cần.

Nhưng đây chỉ là một phần của vấn đề. Việc Nga thắt chặt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố bằng máy bay không người lái đã ngăn cản Ukraine luân chuyển quân hoặc khiến Kiev chịu tổn thất nặng nề trong quá trình luân chuyển.

Các đơn vị máy bay không người lái và súng cối của Ukraine không còn được tiếp tế máy bay không người lái, đạn dược và nhiên liệu thường xuyên, khiến nguồn lực và hỏa lực của Kiev bên trong thành phố ngày càng suy yếu. Điều đó giúp bộ binh Nga có thêm nhiều cơ hội để len lỏi qua phòng tuyến Ukraine vào các khu vực phía nam Pokrovsk.

Trong bối cảnh nguồn lực của Ukraine ngày càng cạn kiệt và sự hỗ trợ của phương Tây có dấu hiệu suy giảm, tương lai của Pokrovsk có thể trở thành một điểm then chốt ảnh hưởng đến cục diện tổng thể của cuộc xung đột tại Donbass.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Tomahawk tấn công

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra “một phản ứng rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng” trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga đồng thời gọi việc gây sức ép để Washington cung cấp loại vũ khí này là “một hành động khiêu khích nhằm leo thang xung đột”.

“…nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga, thì phản ứng của chúng tôi sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng. Họ nên suy nghĩ kỹ về điều đó”-Tổng thống Putin nhấn mạnh trước báo giới sau một cuộc họp tại Moscow.

Ukraine nhận về 1.000 thi thể binh sĩ tử trận, bàn giao cho Nga 31 binh sĩ

Ukraine ngày 23-10 cho biết, nước này đã nhận được 1.000 thi thể từ Nga, mà theo phía Moscow nói là của các binh sĩ Ukraine đã tử trận.

“Trong thời gian tới, các điều tra viên của các cơ quan thực thi pháp luật cùng các chuyên gia của Bộ Nội vụ sẽ tiến hành mọi giám định cần thiết để xác định danh tính các thi thể được hồi hương”-Cơ quan Điều phối về Xử lý Tù nhân Chiến tranh (POW) của Ukraine cho biết.

Nga và Ukraine vẫn duy trì hoạt động trao đổi thi thể binh sĩ tử trận trong thời gian qua. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin Sputnik, phía Nga đã nhận được 31 thi thể từ Ukraine. Kiev thường không công bố chính xác con số này trong các lần bàn giao trước đó.

Tổng thống Mỹ ra "tối hậu thư" cho Israel

Người Palestine sống tập trung ở Dải Gaza và Bờ Tây. Đồ họa: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-10 cảnh báo rằng, Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu nước này quyết định theo đuổi việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây.

Khi được hỏi về hậu quả nếu chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành sáp nhập Bờ Tây, Tổng thống Trump khẳng định: “Điều đó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với các quốc gia Ả-rập. Israel không thể làm điều đó vào lúc này… Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu chuyện đó xảy ra".

Các thành viên của lực lượng Israel chặn đường người Palestine và các nhà hoạt động nước ngoài đến thu hoạch ô liu gần Hebron, Bờ Tây, ngày 23-10-2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, cơ quan báo chí của Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua vòng đọc sơ bộ của 2 dự luật về việc áp dụng chủ quyền của Israel đối với 2 khu định cư ở Bờ Tây.

Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

Tình hình chiến trường Lebanon tiếp tục nóng lên khi quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích ác liệt vào sâu quốc gia láng giềng. Tối 23-10, Bộ Y tế Lebanon cho biết, 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích liên tiếp do không quân Israel tiến hành vào khu vực phía Đông và miền Nam Lebanon trong cùng ngày.

Trong đó, đợt không kích mới nhất vào Nabatieh ở phía Nam khiến 2 người tử vong.

Những tòa nhà bị phá hủy và đống đổ nát ở Houla-ngôi làng biên giới của Lebanon giáp với Israel. Ảnh: Reuters

Ít giờ trước thông báo của Bộ Y tế Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, không quân nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Phong trào Hezbollah tại các khu vực phía Đông, phía Nam và phía Bắc Lebanon.

IDF cáo buộc Hezbollah tiếp tục thực hiện các nỗ lực khôi phục năng lực quân sự trên toàn lãnh thổ Lebanon, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cuối năm ngoái giữa Israel và Lebanon.

Khoảnh khắc nghi phạm tẩu thoát sau vụ cướp bảo tàng Louvre

Một video được công bố trên mạng xã hội ngày 23-10 ghi lại cảnh 2 nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre (Pháp) rời khỏi cơ sở này.

Đó là 2 người đàn ông, 1 mặc áo phản quang và người kia đội mũ bảo hiểm xe máy, đứng trong giỏ xe thang đang từ từ hạ xuống đất sau khi đột nhập bảo tàng Louvre.

2 nghi phạm này không tỏ vẻ vội vã. Khi giỏ hạ xuống gần mặt đất, họ trèo ra ngoài và khuất sau hàng rào. Cảnh sát Pháp cho biết những người này rời khỏi hiện trường bằng xe tay ga.

Khoảnh khắc nhóm nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, trong video công bố ngày 23-10. Video: X

Video dường như được quay từ trong bảo tàng Louvre, hướng ra sông Seine. Tổng giá trị trang sức bị lấy đi trong vụ trộm khoảng 102 triệu USD.