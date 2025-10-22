(GLO)- Các chỉ huy Ukraine và nhiều nhà phân tích Đức xác nhận thành phố Pokrovsk đã thất thủ sau khi quân đội Nga bất ngờ xuyên thủng tuyến phòng thủ tại hàng loạt vị trí trọng yếu. Dù Kiev chưa chính thức thừa nhận, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk chỉ còn là vấn đề thời gian.

Pokrovsk thất thủ: Bước ngoặt bi thảm của Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 21-10 đăng bài bình luận gây chú ý với tiêu đề: “Kiev đầu hàng Pokrovsk. Giai đoạn cuối của cuộc chiến: Đột phá bất ngờ ở các vị trí then chốt, phóng viên chiến trường tiết lộ cái giá của chiến thắng-trong 90% trường hợp, mọi thứ bị phá hủy”.

Các chỉ huy Ukraine thừa nhận Pokrovsk đã thất thủ. Ảnh: TST

Tựa đề đầy ẩn ý này phản ánh tâm thế chiến thắng của Moscow sau khi giành ưu thế rõ rệt tại mặt trận Donetsk, đồng thời cho thấy cái giá khốc liệt mà cả hai bên phải trả khi “chiến thắng” đồng nghĩa với những vùng đất bị tàn phá gần như hoàn toàn.

Theo đài TST, nhiều nguồn tin chiến trường mô tả đây là “giai đoạn cuối của cuộc chiến”, khi cán cân đã nghiêng hẳn về phía Moscow. Cựu nghị sĩ Ukraine Ihor Lutsenko cay đắng thừa nhận Pokrovsk “đã chung số phận với Bakhmut và Avdiivka”-những thành phố bị quân Nga san phẳng trước đó.

Nhiều sĩ quan cáo buộc Bộ Tổng tham mưu Kiev sai lầm nghiêm trọng khi rút lữ đoàn từ các hướng khác để ném vào “cái phễu Pokrovsk”, khiến hệ thống phòng thủ tổng thể bị bỏ trống. Các phóng viên chiến trường Nga cho biết có những đơn vị Ukraine bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một tuần, với tổn thất “chưa từng có kể từ đầu năm 2025”.

Nhà báo Đức Julian Röpke-người ủng hộ Kiev cũng phải thừa nhận rằng “Ukraine có thể làm chậm bước tiến của Nga, nhưng không thể ngăn được thất bại tại Pokrovsk”. Nhiều nguồn tin châu Âu cho rằng chiến dịch phản công của Kiev chính thức sụp đổ tại đây-một dấu mốc mang tính kết thúc biểu tượng cho giai đoạn kháng cự kéo dài hơn hai năm.

Vỡ trận trên nhiều hướng, Ukraine kiệt sức

Khi chiến sự ở Pokrovsk bước vào hồi kết, các mặt trận khác của Ukraine đồng loạt rạn nứt. Tổng tư lệnh Alexander Syrsky tiếp tục điều quân về vùng trọng điểm này, bất chấp việc hậu cần đứt gãy và nguồn tiếp tế bị cắt hoàn toàn. “Giữ thành phố bằng giá hàng chục nghìn sinh mạng để làm gì, khi nó không còn giá trị chiến lược?”-một sĩ quan Ukraine cay đắng nói.

Tướng Alexander Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một lần đến thăm đơn vị chiến đấu. Ảnh: FT

Pokrovsk vốn là trung tâm vận tải then chốt ở miền Đông, giờ biến thành “chiếc bẫy tử thần”, nơi những nguồn lực cuối cùng của Kiev bị đốt cháy. Việc rút quân từ Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia khiến tuyến phòng thủ miền Đông gần như trống trải.

Theo nhóm “Arkhangel Spetsnaza” của Nga, lực lượng tấn công đã tiến vào khu nhà ga trung tâm Pokrovsk, trong khi lính dù chiếm được khu dân cư Troyandy ở phía nam. Quân Nga cũng áp sát tuyến đường sắt E50-hành lang tiếp tế chủ chốt của Ukraine. Phía bắc, các đơn vị khác mở rộng chiến dịch về Sofiivka và Toretsk, nhằm khép vòng vây quanh toàn bộ cụm đô thị Pokrovsk-Myrnohrad.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Dmitry Snegiryov thừa nhận, Nga đã cắt đứt hoàn toàn hậu cần của Kiev. “Không còn đạn dược, không quân, không tiếp tế, Ukraine đang chiến đấu trong tuyệt vọng”-ông nói. Nga hiện áp dụng chiến thuật tấn công tốc độ cao, sử dụng drone FPV làm lực lượng mở đường, sau đó tung cơ giới và bộ binh chiếm giữ khu vực.

Trong bối cảnh đó, tinh thần quân Ukraine suy sụp nghiêm trọng. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ than phiền về thiếu lương thực, đạn pháo và sự chỉ huy hỗn loạn. Các chuyên gia phương Tây lo ngại “hiệu ứng Pokrovsk” có thể khiến hàng loạt tuyến phòng thủ khác sụp đổ theo dây chuyền, tái hiện kịch bản năm 2022 nhưng ở quy mô lớn hơn.

Nước cờ chấn động của ông Putin và sự bất lực của châu Âu

Khi Pokrovsk thất thủ, một thông tin gây chấn động khác xuất hiện: Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp công du Hungary-thành viên Liên minh châu Âu và NATO. Theo truyền thông Nga, Budapest có thể là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ trong thời gian tới, với khả năng ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Châu Âu đã không thể cứu được Ukraine. Ảnh: IT

Giới phân tích xem đây là “nước cờ ngoại giao mang tính biểu tượng” của ông Putin: Nga giành ưu thế trên chiến trường và tự tin bước ra sân khấu quốc tế, trong khi phương Tây rơi vào chia rẽ. Đài TST bình luận: “Đây không chỉ là lời thách thức trực diện, mà còn phơi bày sự bất lực của châu Âu khi không thể cứu được Kiev, cũng không thể tự bảo vệ chính mình”.

Phản ứng từ phương Tây cho thấy rõ sự rạn nứt. Báo El País (Tây Ban Nha) gọi chuyến thăm Hungary là “cơn ác mộng chính trị của EU”, còn truyền thông Đức thì mô tả đây là “tín hiệu cho thấy chiến lược chống Nga đã đến giới hạn cuối cùng”. Ngay tại Budapest, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố EU “không nên can thiệp trực tiếp vào tiến trình hòa đàm”, đồng thời cho rằng “hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được giữa Nga và Mỹ”.

Ngoại trưởng Péter Szijjártó khẳng định Hungary sẽ phản đối mọi gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary Miklós Szántó, nhấn mạnh: “Ngay cả truyền thông tự do cũng phải thừa nhận, châu Âu không thể cứu Ukraine, thậm chí không thể tự cứu lấy mình”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty

Ở London, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh David Richards phát biểu thẳng thắn: “Ukraine không thể chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao này. Nga có thời gian, có lực lượng và có mục tiêu rõ ràng”.

Tuyên bố của ông Putin gần đây càng củng cố đánh giá đó: “Ukraine đã mất khả năng tấn công, chỉ còn giữ phòng tuyến bằng những đơn vị tinh nhuệ cuối cùng”. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cũng khẳng định toàn bộ nỗ lực phản công của Kiev trong mùa xuân và mùa hè đều thất bại, và giờ đây “quyền chủ động chiến lược trên hướng Bắc hoàn toàn thuộc về Moscow”.

Pokrovsk thất thủ không chỉ là thất bại quân sự, mà còn là cú sụp đổ tinh thần với Kiev và phương Tây. Khi chiến trường tan hoang và bàn cờ ngoại giao đảo chiều, châu Âu phải đối diện sự thật: không một chiến lược nào có thể cứu được Ukraine khi lòng tin, nguồn lực và sự đoàn kết đã cạn kiệt.