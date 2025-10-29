Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán nhưng không rút quân ở khu vực mới giành lại

(GLO)- Ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng sẽ không rút quân khỏi những khu vực mới giành lại như yêu cầu của phía Nga. Ông cũng nêu rõ cuộc đàm phán có thể diễn ra ở bất cứ đâu, ngoại trừ trên lãnh thổ Nga hoặc Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Một điều rõ ràng là chúng tôi đang tiếp cận ngoại giao từ vị trí hiện tại. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào trên đất nước mình. Kết quả quan trọng là phía Mỹ cuối cùng đã công khai đưa ra tín hiệu này: Tổng thống Trump đã đưa ra thông điệp như vậy”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN (Tư liệu)

Phát biểu họp báo, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh nước này cần được bảo đảm tài chính ổn định từ các đồng minh châu Âu trong 2-3 năm tới, cho dù chiến tranh có thể kết thúc sớm hơn, nhưng nước này vẫn cần nguồn tài chính để tái thiết.

Ngoài ra, ông Zelensky còn kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, sau khi ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Moskva.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Budapest của Hungary trong tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn lại, trong bối cảnh Moskva giữ nguyên các yêu cầu về lãnh thổ như một điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Trump ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Ukraine dựa trên đường ranh giới hiện tại.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga sau khi sáp nhập là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.