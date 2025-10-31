Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

Tất cả các khu vực ở Ukraine đã bị cắt điện khẩn cấp do vụ tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm 29-10, rạng sáng 30-10.

Một tòa nhà bị thiệt hại nặng nề sau một cuộc tấn công ở Zaporizhia, Ukraine, ngày 30-10-2025. Ảnh: AP

Theo tờ Kyiv Independent, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện ở các khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Kiev thống kê, đợt tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 27 người khác bị thương. Theo DTEK, đây là vụ tấn công lớn thứ 3 vào các nhà máy nhiệt điện của công ty trong vòng một tháng. Ba công nhân của công ty từng bị thương trong các vụ tấn công trước đây.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 52 tên lửa bao gồm 9 tên lửa đạn đạo và 653 UAV các loại trong đợt tấn công xuyên đêm 29-10.

UAV Ukraine công phá kho chứa pháo Grad-P 'hàng hiếm' của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích một nhà kho chứa các hệ thống pháo Grad-P của Nga, vốn rất hiếm xuất hiện trên tiền tuyến.

Trang Defense Express dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29-10 cho biết: "Chiến dịch tập kích do Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30 thực hiện. Các UAV trinh sát đã phát hiện ra vị trí của kho chứa khi lính Nga vừa triển khai một bệ phóng Grad-P để tập kích. Ngay sau đó, một UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công chính xác vào mục tiêu, làm nổ kho đạn và phá hủy toàn bộ bệ phóng bên trong".

UAV cảm tử Ukraine bắn nổ kho chứa hệ thống pháo Grad-P của Nga trên tiền tuyến. Video: Defense Express

Theo các chuyên gia, Grad-P là hệ thống vũ khí từ thời Liên Xô, được sản xuất với số lượng hạn chế. Loại vũ khí này nổi tiếng với khả năng cơ động và dễ ẩn náu, nên những hình ảnh của chúng tại tiền tuyến tương đối hiếm.

Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30-10 thông báo, các cơ quan truyền thông quốc tế và Ukraine sẽ được phép chứng kiến và đưa tin về tình hình ở Pokrovsk, Dmitrov và Kupyansk. Trong thời gian này, Nga sẵn sàng tạm dừng giao tranh tối đa 6 giờ và bảo đảm an toàn cho các đoàn báo chí.

“Nếu cần, ban chỉ huy Nga sẵn sàng ngừng bắn trong 5-6 giờ tại những khu vực này, cũng như thiết lập hành lang cho sự đi vào và ra không bị ngăn cản của các đoàn đại diện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả những người Ukraine, với điều kiện đảm bảo an ninh cho cả các nhà báo lẫn quân nhân Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Cơ hội này phụ thuộc vào việc Ukraine đưa ra những bảo đảm an ninh tương tự cho cả các nhà báo đến thăm và các binh sĩ Nga. Tổng thống Putin lần đầu đưa ra đề xuất này hôm 29-10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên tiền tuyến. Ông gợi ý, sau khi nhận được thông tin đáng tin cậy từ thực địa, Kiev sẽ có động lực đàm phán hạ vũ khí trong danh dự.

Israel: Biểu tình phản đối dự luật nhập ngũ bắt buộc

Hàng trăm nghìn người Do Thái chính thống đã đổ về Jerusalem phản đối dự luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, làm gia tăng căng thẳng giữa Chính phủ Israel và cộng đồng tôn giáo Haredi.

Hàng trăm nghìn nam giới Do Thái chính thống (Haredi) biểu tình ở thành phố Jerusalem. Ảnh: AFP

Cuộc biểu tình quy mô lớn này được xem là hiếm có trong nhiều năm qua, khi hầu hết các hệ phái và nhóm Haredi - vốn thường tách biệt và ít hợp tác với nhau - đoàn kết trong cùng một sự kiện. Lần gần đây nhất cộng đồng Haredi thống nhất biểu tình như vậy là hơn 10 năm trước, cũng để phản đối quy định về nghĩa vụ quân sự.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Israel tăng cường truy quét người Haredi trốn nghĩa vụ và đã bắt giữ hơn 870 người, chiếm 7% trong tổng số 6.975 người bị tuyên bố trốn quân dịch.

WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan

Ngày 29-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ về vụ thảm sát trên 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan.

Ảnh vệ tinh Bệnh viện Phụ sản Saudi sau vụ tấn công ngày 26-10. Ảnh: NPR

Theo WHO, Bệnh viện Phụ sản Saudi đã bị tấn công tới 4 lần chỉ trong một tháng qua. Trong vụ tấn công hôm 26-10 có 1 y tá thiệt mạng và 3 nhân viên y tế khác bị thương. Tiếp đó, trong cuộc tấn công ngày 28/10, có 6 nhân viên y tế - gồm 4 bác sĩ, 1 y tá và 1 dược sĩ - bị bắt cóc. Cùng ngày, trên 460 bệnh nhân và người thân của họ đã bị bắn chết ngay tại bệnh viện.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện mọi hành động tấn công nhằm vào hệ thống y tế, đồng thời kêu gọi các bên thiết lập lệnh ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.