Tin thế giới sáng 30-10: Nga thử siêu ngư lôi hạt nhân không thể đánh chặn

(GLO)- FPV Ukraine tập kích xe phóng tên lửa của Nga, Nga thử siêu ngư lôi hạt nhân không thể đánh chặn, Hàn Quốc và Mỹ thống nhất duy trì thuế đối ứng ở mức 15%,... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-10-2025.

FPV Ukraine tập kích xe phóng tên lửa của Nga

Các đơn vị điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các khí tài quân sự của Nga triển khai ở vùng Donbas.

FPV cảm tử Ukraine lao vào xe phóng tên lửa 9A82 thuộc hệ thống S-300V của Nga. Video: Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine

Trong đoạn video do Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine công bố hôm 29-10, các FPV cảm tử trong biên chế của đơn vị đặc nhiệm Prymary đã bay rất nhanh ở độ cao thấp và tập kích 2 trạm radar 48Ya6-K1 Podlet, 1 xe phóng tên lửa 9A82 thuộc hệ thống phòng không S-300V cùng một số khí tài khác của quân Nga.

Trang Defence dẫn thông cáo của nhóm Prymary viết: “Những đòn tấn công trên là minh chứng cho độ chính xác của chúng tôi trong việc vô hiệu hóa các radar vốn là ‘xương sống’ của mạng lưới phòng không Nga."

Nga thử siêu ngư lôi hạt nhân 'không thể đánh chặn'

Tổng thống Putin tuyên bố Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho biết đây là vũ khí "không thể đánh chặn".

"Nga ngày 28-10 đã thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm với hệ thống tiềm năng là thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, được trang bị động cơ hạt nhân", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Tổng thống Nga Putin thông báo về vụ thử siêu ngư lôi Poseidon. Video: Reuters

Theo ông Putin, ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và "không có phương thức đánh chặn". Ông chủ Điện Kremlin cho rằng không quốc gia nào sở hữu khí tài có thể bắt kịp tốc độ và độ sâu hoạt động của Poseidon.

New Zealand trừng phạt đội tàu "bóng tối" của Nga

Hôm thứ Năm, New Zealand đã công bố các biện pháp trừng phạt mở rộng đối với ngành công nghiệp dầu mỏ và "hạm đội bóng tối" của Nga. Thông báo được đưa ra trong cuộc họp với các ngoại trưởng nhóm 5 nước Bắc Âu tại Stockholm, Thụy Điển.

Một tàu chở dầu thuộc hạm đội "bóng tối" của Nga bị bắt khi đang di chuyển qua vùng biển Estonia (năm 2025). Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết New Zealand sẽ trừng phạt thêm 65 tàu thuộc đội tàu "bóng tối" và các tác nhân từ Belarus, Iran và Triều Tiên liên quan đến việc lọc dầu và vận chuyển dầu của Nga, cũng như tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến dầu mỏ.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất duy trì thuế đối ứng ở mức 15%

Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom. Ảnh: Chosun

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay. Thông tin do Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom thông báo ngày 29-10. Bên cạnh đó, Seoul và Washington cũng thống nhất giảm mức thuế quan đối với ôtô và linh kiện ôtô từ 25% xuống mức 15%.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kim Yong Beom cũng cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất thỏa thuận về chi tiết cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul, trong đó 200 tỷ USD trả góp bằng tiền mặt và 150 tỷ USD được phân bổ cho hợp tác trong ngành đóng tàu, với mức trần hàng năm là 20 tỷ USD, phạm vi mà thị trường ngoại hối Hàn Quốc có thể hấp thụ, do đó giảm thiểu mọi tác động đến thị trường.

Cảnh sát Brazil truy quét tội phạm ma túy, gần 120 người thiệt mạng

Chiến dịch truy quét tội phạm ma túy đẫm máu nhất trong lịch sử Brazil đã khiến ít nhất 119 người thiệt mạng.

Cảnh sát tiểu bang Rio de Janeiro cho biết các cuộc đột kích nhắm vào một băng đảng ma túy lớn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hơn hai tháng, nhằm dồn các nghi phạm vào một sườn đồi rậm rạp cây cối, nơi một đơn vị đặc nhiệm đang phục kích. Cảnh sát xác nhận đến nay đã có 119 người tử vong, bao gồm bốn sĩ quan.

Hàng chục thi thể được thu thập và đặt giữa đường ở Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters

Cư dân khu Penha ở Rio đã thu thập hàng chục thi thể từ khu rừng xung quanh và xếp hơn 70 thi thể ở giữa một con phố chính.

Các quan chức Liên Hợp Quốc và chuyên gia an ninh đã chỉ trích thương vong nặng nề của chiến dịch theo kiểu quân sự này.