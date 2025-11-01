Tin thế giới sáng 1-11: Nga tố Ukraine che giấu tình hình thảm khốc ở Donetsk

(GLO)- Nga tố Ukraine che giấu tình hình thảm khốc ở Donetsk; Tấn công nhằm vào nhà máy điện ở Oryol, Nga; Israel tăng cường không kích vào Lebanon; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-11-2025.

Nga tố Ukraine che giấu tình hình binh lính ở Donetsk

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 31-10 đã cáo buộc chính quyền Kiev che giấu tình hình của binh lính Ukraine tại mặt trận Donetsk.

Lính Ukraine tại mặt trận Donetsk Ảnh: DW

"Việc Ukraine yêu cầu báo chí trong nước và quốc tế không tiếp cận khu vực giao tranh ở Donetsk cho thấy họ muốn che giấu tình hình thực tế trên tiền tuyến. Lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk", ông Konashenkov cho biết.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các nhà báo không làm theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tới Donetsk đưa tin. Trước đó, ông Putin tuyên bố sẵn sàng tạo ra một "hành lang an toàn" cho các nhà báo cố gắng tiếp cận binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trên tiền tuyến.

Video loạt FPV cảm tử tập kích các pháo tự hành của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai một lượng lớn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử để tấn công phá hủy các khẩu pháo tự hành của Ukraine ở tiền tuyến.

FPV cảm tử của Nga tập kích các pháo tự hành của Ukraine. Video: Voenhronika.ru

Trong đoạn video do trang tin quân sự Voenhronika chia sẻ, các đơn vị trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine cất giấu những khẩu pháo tự hành Bohdana và 2S3 Akatsiya ở khu vực tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv. Tuy nhiên, việc lính Nga sử dụng FPV cảm tử để tập kích các khẩu pháo của Ukraine không hề diễn ra suôn sẻ vì lực lượng pháo binh của Kiev đã cho lắp đặt nhiều tấm lưới bảo vệ.

Các đơn vị Nga sau đó phải điều động một lượng lớn FPV cảm tử tham gia nhiệm vụ công phá những khẩu pháo tự hành của đối phương. Dựa trên hình ảnh do các thiết bị trinh sát ghi lại, FPV cảm tử của Nga đã kích nổ số đạn dược bên trong những khẩu pháo.

Tấn công nhằm vào nhà máy điện ở Oryol, Nga

Theo hãng tin TASS, ngày 31-10, nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol của Nga đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến nguồn cung cấp nước nóng và sưởi ấm bị tạm thời hạn chế tại một số quận trong thành phố.

Ảnh chụp video cho thấy Nhà máy nhiệt điện Oryol bốc cháy, ngày 31-10-2025. Ảnh: The Kyiv Independent

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Thống đốc tỉnh Oryol Andrey Klychkov cho biết các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái đã rơi xuống khu vực nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol, làm hư hại thiết bị cung cấp điện. Không có thương vong hoặc hỏa hoạn nào sau vụ tấn công. Hiện các chuyên gia đã khôi phục gần như hoàn toàn nguồn cung cấp điện.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đêm 30-10, rạng sáng 31-10 (theo giờ địa phương), lực lượng phòng không nước này đã phá hủy và đánh chặn tổng cộng 130 UAV, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó có vùng thủ đô Moscow và tỉnh Yaroslavl. Do mảnh vỡ của UAV, 2 trường mẫu giáo ở Yaroslavl phải đóng cửa.

Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng thử hạt nhân dưới lòng đất

Ngày 31-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng Mỹ sẽ nối lại việc thử nghiệm hạt nhân.

Một vụ thử hạt nhân ở bãi thử Nevada năm 1955. Ảnh: Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ

Khi được hỏi liệu việc nối lại thử nghiệm có bao gồm các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất - vốn phổ biến trong thời Chiến tranh Lạnh - hay không, ông Trump nói: “Khi nào đến lúc, các bạn sẽ biết thôi, nhưng chúng ta sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm”.

Hôm 29-10, ông Trump cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng.

Israel tăng cường không kích vào Lebanon

Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, ngày 31-10, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, củng cố mối lo ngại của dư luận về việc Israel đang chuyển trọng tâm tác chiến sang chiến trường Lebanon sau khi bị buộc phải duy trì lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Isarel không kích vào thị trấn Toul thuộc khu vực phía Nam Lebanon. Ảnh: vov

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tiến hành cuộc tập kích hạ sát một sỹ quan phụ trách công tác bảo trì của Phong trào Hezbollah tại khu vực phía Nam Lebanon. Tương tự như trong nhiều cuộc tấn công vào Lebanon thời gian qua, IDF cáo buộc quan chức Hezbollah bị hạ sát đang tìm cách tái xây dựng hạ tầng quân sự của nhóm này ở khu vực phía Nam Lebanon, vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11-2024 giữa Israel và Lebanon.

Trong khi đó, hãng thông tấn Nhà nước Lebanon cho biết, máy bay không người lái Israel đã phóng tên lửa vào một chiếc mô tô đang lưu thông tại khu vực làng Kunin, phía Nam Lebanon. Đòn tập kích khiến một người chết tại chỗ và một người bị thương.

Bão Melissa khiến ít nhất 50 người chết và gây thiệt hại 52 tỷ USD khắp Caribe

Ngày 31-10, bão Melissa, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực Caribe đã bắt đầu tan sau khi càn quét Jamaica, Cuba và Haiti, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính từ 48-52 tỷ USD.

Bão Melissa đổ bộ vào Black River, Jamaica gây thiệt hại nặng. Ảnh: Reuters

Tại Haiti, dù không bị tâm bão quét qua, nhưng lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng.

Tại Cuba, bão Melissa suy yếu xuống cấp 3 khi đổ bộ vào miền Đông, song gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đường sá và mùa màng. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi miền Đông Cuba và khu vực xung quanh Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Ai Cập khánh thành Đại bảo tàng trị giá tỷ USD

Sảnh lớn của Đại Bảo tàng Ai Cập. Ảnh: Dezeen

Ngày 1-11, Ai Cập tổ chức lễ khánh thành Đại bảo tàng (GEM) quy mô hàng đầu khu vực có tổng trị giá lên đến 1 tỷ USD.

Dự án xây dựng Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) được công bố từ năm 1992 và khởi công năm 2005. Công trình nằm cách quần thể Kim Tự Tháp Giza gần 2km và có tổng diện tích lên tới gần 500.000 m2, bao gồm 24.000m2 không gian triển lãm cố định.

Đại bảo tàng Ai Cập trưng bày hơn 100.000 cổ vật, trong đó có tượng Pharaoh Ramesses Đệ nhị nặng 83 tấn và con thuyền có niên đại 4.500 năm của Pharaoh Khufu-hoàng đế cổ đại Ai Cập đã xây dựng Kim Tự Tháp to nhất trong quần thể Kim Tự Tháp Giza.