Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phường Quy Nhơn Bắc gặp mặt, mừng thọ người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN NGUYỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-9, UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt người cao tuổi nhân kỷ niệm 35 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2025) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Hoạt động này được tổ chức tại 16 khu phố trên địa bàn phường. Các đồng chí lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc đã đến các khu phố để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

phuong-quy-nhon-bac-to-chuc-gap-mat-chuc-tho-mung-tho-nguoi-cao-tuoi-anh-nguyen-nguyet.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc tặng quà cho người cao tuổi. ﻿Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Năm nay, trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc có 624 người thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Riêng người cao tuổi tròn 90 tuổi và 100 tuổi đã được tặng quà trong tháng 6-2025.

Quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi trở lên là 1,5 triệu đồng/người; người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi là 300.000 đồng/người.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

Xã hội

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Phóng sự - Ký sự

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Đời sống

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

null