Phường Quy Nhơn Bắc gặp mặt, mừng thọ người cao tuổi

(GLO)- Ngày 30-9, UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt người cao tuổi nhân kỷ niệm 35 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2025) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Hoạt động này được tổ chức tại 16 khu phố trên địa bàn phường. Các đồng chí lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc đã đến các khu phố để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc tặng quà cho người cao tuổi. ﻿Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Năm nay, trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc có 624 người thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Riêng người cao tuổi tròn 90 tuổi và 100 tuổi đã được tặng quà trong tháng 6-2025.

Quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi trở lên là 1,5 triệu đồng/người; người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi là 300.000 đồng/người.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.