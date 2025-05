Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ

(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Theo số liệu thống kê từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ 14 giờ ngày 29-4 đến 14 giờ ngày 4-5, các bến xe trên địa bàn đã thực hiện 1.665 chuyến, vận chuyển 22.505 lượt hành khách đi các tỉnh, thành trong cả nước; tăng 514 chuyến, tăng 5.019 hành khách so với cùng kỳ năm 2024.

Cảng Hàng không Pleiku đã thực hiện 62 chuyến bay đi/đến TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, vận chuyển tổng cộng 10.515 hành khách; tăng 8 chuyến bay đi/về, tăng 1.252 hành khách so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Hà Duy

Tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện cơ bản thông suốt, không xảy ra sự cố cầu đường. Lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra tại Bến xe Đức Long Gia Lai, đảm bảo điều kiện an toàn của phương tiện và người lái trước khi xuất bến. Công tác vận tải hành khách trong dịp lễ được đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao vào cuối kỳ nghỉ lễ, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách và các bến xe xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, nhân lực, không để người dân thiếu phương tiện đi lại. Cao điểm giải tỏa hành khách sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào tối 4-5.

Để phục vụ hành khách, tại Bến xe Đức Long Gia Lai đã có 150 chuyến xe làm thủ tục xuất bến, vận chuyển khoảng 4.000 hành khách trở lại các tỉnh, thành phố trên cả nước để làm việc, học tập. Lượng hành khách tập trung chủ yếu ở các tuyến đi TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. So với ngày thường, số lượng phương tiện tăng hơn 50 xe.

Để phục vụ hành khách, tại Bến xe Đức Long Gia Lai đã có 150 chuyến xe làm thủ tục xuất bến, vận chuyển khoảng 4.000 hành khách trở lại các tỉnh, thành phố trên cả nước sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Minh Triều

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao để nâng giá vé, nhồi nhét hành khách, Sở Xây dựng đã bố trí lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các bến xe tiến hành kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-khẳng định: Sở đã yêu cầu tất cả đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh tăng cường tối đa phương tiện, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân sau kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là trong ngày 4-5. Do vậy, các doanh nghiệp vận tải hành khách đã chủ động phương tiện để giải tỏa lượng khách từ Gia Lai đi các tỉnh, thành.

Mặt khác, Sở cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra Giao thông chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các bến xe; kiên quyết không cho xe xuất bến nếu không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật hoặc lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện chở khách.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: Minh Triều

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng trinh sát bám cơ sở, cùng Công an cấp xã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp nắm tình hình tại địa bàn từ xa, tại cơ sở và trên không gian mạng.

Chủ động nắm, quản lý giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm về an ninh, hình sự, ma túy… Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn huyện Đak Đoa kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên tuyến đường thị trấn Đak Đoa đi xã Glar. Ảnh: V.N

Theo số liệu từ Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 920 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và tăng 1 người bị thương. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm chết 2 người.

Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 1 vụ với 5 đối tượng tại huyện Chư Sê có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 100 gram ma túy đá, 50 gram ma túy dạng khay, 112 viên thuốc lắc; điều tra, làm rõ 5 vụ, bắt giữ 5 đối tượng; gọi hỏi, răn đe giáo dục 65 đối tượng liên quan hình sự, ma túy...

Lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại TP. Pleiku. Ảnh: V.N

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Dịp lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh trực 100% quân số, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm, xuyên lễ, nhất là tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử phạt 848 trường hợp vi phạm, với số tiền 375 triệu đồng; tạm giữ 3 ô tô, 57 xe mô tô, 90 giấy tờ, tước 16 giấy phép lái xe. Trong đó, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 780 lượt phương tiện; lập biên bản 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 59 trường hợp với số tiền 264 triệu đồng.

Nhờ những nỗ lực đó, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 15,3% số vụ, giảm 41,5% số người bị thương và không tăng, không giảm số người chết.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý chuyên đề nồng độ cồn. Ảnh: V.N

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp nghỉ lễ, trọng tâm là các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc...

Đồng thời, duy trì lực lượng trực công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuần tra vũ trang phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật... trên địa bàn nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, trật tự xã hội được kiểm soát.