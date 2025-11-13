Gia Lai: Tất cả xã, phường đã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

(GLO)- Đến nay, 135/135 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Theo đó, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng; mỗi hội đồng gồm có 7 thành viên.

Phương pháp xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Người khuyết tật.

Tính đến tháng 11-2025, toàn tỉnh đã cấp giấy xác nhận khuyết tật cho 74.581 người.

Đối với người khuyết tật, sau khi được kiểm tra và được cấp giấy xác nhận khuyết tật sẽ được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định.

Tỉnh Gia Lai đang thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho 196.097 đối tượng, dự kiến kinh phí trong năm 2025 hơn 1.802 tỷ đồng. Trong đó có 52.125 người khuyết tật nặng và 16.589 người khuyết tật đặc biệt nặng; 16.911 người/hộ gia đình trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng.