Huấn luyện viên Tôn Thất Lương Chính vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới

(GLO)-Ngày 22-9, Đại hội Liên đoàn Cờ tướng thế giới nhiệm kỳ IX (2025-2030) diễn ra tại Trung Quốc. Ông Tôn Thất Lương Chính-Huấn luyện viên Đội tuyển cờ Gia Lai trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới.

Đại hội Liên đoàn Cờ tướng thế giới nhiệm kỳ IX diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-9). Trong ngày đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII đã thảo luận các văn kiện gồm: Báo cáo tài chính, chuyên môn và kế hoạch thành lập trang web chính thức của Liên đoàn cờ tướng thế giới, biểu quyết chấp thuận Liên đoàn Cờ tướng Bulgaria trở thành thành viên mới…

Huấn luyện viên Đội tuyển cờ Gia Lai Tôn Thất Lương Chính (phải) trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng Thế giới nhiệm kỳ IX. Ảnh: NVCC

Đại hội đã bầu 45 thành viên vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới nhiệm kỳ IX, trong đó có ông Tôn Thất Lương Chính-Huấn luyện viên Đội tuyển Cờ tướng Gia Lai.