Huấn luyện viên Tôn Thất Lương Chính vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới

Đại hội Liên đoàn Cờ tướng thế giới nhiệm kỳ IX diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-9). Trong ngày đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII đã thảo luận các văn kiện gồm: Báo cáo tài chính, chuyên môn và kế hoạch thành lập trang web chính thức của Liên đoàn cờ tướng thế giới, biểu quyết chấp thuận Liên đoàn Cờ tướng Bulgaria trở thành thành viên mới…
Đại hội đã bầu 45 thành viên vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới nhiệm kỳ IX, trong đó có ông Tôn Thất Lương Chính-Huấn luyện viên Đội tuyển Cờ tướng Gia Lai.
Tối 21-9, tại Trung Quốc, Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 (World Xiangqi Championship 2025) đã khai mạc. Giải quy tụ các kỳ thủ mạnh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Lực lượng kỳ thủ của cờ tướng Việt Nam thi đấu tại giải đấu này gồm: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Thị Bích Thủy, Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Nguyễn Thùy Dung, Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Mạnh Hùng, Trương Gia Hân.
Trong đó, vận động viên Trương Gia Hân (Gia Lai) thi đấu ở nhóm tuổi U12.
Hôm nay 22-9, giải đấu diễn ra hai ván, bắt đầu lúc 13 giờ và 19 giờ (giờ Việt Nam).