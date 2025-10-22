Văn hóa doanh nghiệp: “Chìa khóa” thành công của BIDV Chi nhánh Phố Núi

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường tài chính-ngân hàng cạnh tranh ngày càng gay gắt, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi xác định hướng đi bền vững: Lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng phát triển, lấy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy làm "kim chỉ nam" hành động.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa “ý Đảng” và “văn hóa BIDV” đã tạo nên bản sắc riêng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng và cán bộ, nhân viên.

Đưa nghị quyết của Đảng vào từng nhiệm vụ chuyên môn

Xác định công tác Đảng là nền tảng trong mọi hoạt động, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với đặc thù đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Chi nhánh Phố Núi nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy BIDV. Ảnh: K.A

Ông Huỳnh Quang Hưng-Bí thư Đảng ủy Chi nhánh-cho biết: “Chúng tôi coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và 5 giá trị cốt lõi BIDV (Trí tuệ-Niềm tin-Liêm chính-Chuyên nghiệp-Khát vọng) là "kim chỉ nam xuyên" suốt trong mọi hoạt động”.

Thực hiện phương châm đó, các chi bộ trực thuộc đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong từng lĩnh vực công tác.

Song song với đó, Đảng ủy Chi nhánh đã triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” nhằm phát huy cách làm sáng tạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc đều được công nhận danh hiệu “Chi bộ bốn tốt”.

Tinh thần liêm chính, kỷ luật và thượng tôn pháp luật tiếp tục được phát huy thông qua việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường phòng-chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, qua đó giúp các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Đảng ủy Chi nhánh luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn là thước đo năng lực và uy tín của tổ chức cơ sở Đảng. Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, Đảng ủy đã chủ động phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh và dự báo tác động để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hằng năm sát với thực tiễn.

Các chỉ tiêu kế hoạch được cụ thể hóa, phân giao đến từng phòng, từng cán bộ, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quy mô, vừa giữ vững chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quầy giao dịch BIDV Chi nhánh Phố Núi. Ảnh: K.A

Đặc biệt, Chi nhánh xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá quan trọng, thực hiện theo định hướng của BIDV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn triển khai các chương trình thúc đẩy số hóa toàn diện, từ công tác quản trị, điều hành nội bộ đến cung ứng dịch vụ khách hàng.

Nhiều sản phẩm, tiện ích hiện đại như: BIDV iBank, SmartBanking, thanh toán QR, thẻ chip… được áp dụng đồng bộ. Cùng với đó, việc áp dụng các hệ thống phần mềm quản trị tiên tiến như: B.One, RLOS, CROMs, BPM giúp Chi nhánh nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro.

Xây dựng thương hiệu từ niềm tin

Tại BIDV Chi nhánh Phố Núi, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xem là nhiệm vụ trọng tâm, là “chất keo” gắn kết giữa con người, công việc và mục tiêu phát triển.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa được tổ chức như: hội thi “Văn hóa kiểm soát rủi ro”, cuộc thi viết “Tôi là BIDV”, hội thi “Đại sứ văn hóa BIDV”… Những chương trình này không chỉ tạo môi trường giao lưu, học hỏi về chuyên môn, mà còn là những đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, liêm chính và sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thế hệ trẻ của BIDV Phố Núi giữ vững tinh thần yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: K.A

Từ phong trào thi đua học tập và sáng tạo, nhiều sáng kiến thiết thực đã ra đời, trong đó có “Chương trình hỗ trợ lập biểu mẫu” (năm 2022) được BIDV công nhận cấp hệ thống. Ông Nguyễn Trọng Hiền-Phó Giám đốc Chi nhánh, đại diện nhóm tác giả-chia sẻ: Sáng kiến “Chương trình hỗ trợ lập biểu mẫu” đã làm thay đổi căn bản phương thức tác nghiệp tại quầy, từ việc ghi tay sang sử dụng biểu mẫu in sẵn giúp rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Trong khi đó, “Sổ tay bán hàng tinh gọn” (được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023) đã giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm thông qua mã QR, thể hiện rõ nét tinh thần chuyển đổi số gắn liền với văn hóa phục vụ tận tâm của BIDV Chi nhánh Phố Núi.

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, BIDV Chi nhánh Phố Núi còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, đơn cử như: “Tuyến phố không tiền mặt”, “Tiếp sức mùa thi”, cùng nhiều chiến dịch truyền thông đạt giải cao trong hệ thống BIDV. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và khẳng định vai trò tiên phong của Đảng ủy trong việc gắn kết nhiệm vụ chính trị với sứ mệnh vì xã hội, vì con người.

Trong môi trường làm việc, đội ngũ cán bộ, đảng viên BIDV luôn lấy quy tắc ứng xử “Chu đáo-Thân thiện-Chuyên nghiệp” làm chuẩn mực trong giao tiếp và thực thi nhiệm vụ. Đảng ủy phối hợp cùng Công đoàn quan tâm xây dựng phong cách làm việc nhân văn, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới, góp phần khẳng định hình ảnh người BIDV tận tụy, trách nhiệm và hiện đại trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi khẳng định: “Văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên động lực kép, vừa củng cố bản lĩnh chính trị, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phát huy sức mạnh ấy, nhiều năm liền, Chi nhánh được xếp hạng I trong toàn hệ thống BIDV, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi xác định 2 khâu đột phá chiến lược gồm: nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và người lao động theo hướng tinh thông công nghệ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình bán hàng theo hướng số hóa, xây dựng đội ngũ kinh doanh bán lẻ chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.