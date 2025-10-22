Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Văn hóa doanh nghiệp: “Chìa khóa” thành công của BIDV Chi nhánh Phố Núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM ANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường tài chính-ngân hàng cạnh tranh ngày càng gay gắt, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi xác định hướng đi bền vững: Lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng phát triển, lấy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy làm "kim chỉ nam" hành động.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa “ý Đảng” và “văn hóa BIDV” đã tạo nên bản sắc riêng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng và cán bộ, nhân viên.

Đưa nghị quyết của Đảng vào từng nhiệm vụ chuyên môn

Xác định công tác Đảng là nền tảng trong mọi hoạt động, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với đặc thù đơn vị.

bch-dang-bo-bidv-pho-nui-nhan-giay-khen-hoan-thanh-xuat-sac-nam-2025-cua-dang-uy-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Chi nhánh Phố Núi nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy BIDV. Ảnh: K.A

Ông Huỳnh Quang Hưng-Bí thư Đảng ủy Chi nhánh-cho biết: “Chúng tôi coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và 5 giá trị cốt lõi BIDV (Trí tuệ-Niềm tin-Liêm chính-Chuyên nghiệp-Khát vọng) là "kim chỉ nam xuyên" suốt trong mọi hoạt động”.

Thực hiện phương châm đó, các chi bộ trực thuộc đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong từng lĩnh vực công tác.

Song song với đó, Đảng ủy Chi nhánh đã triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” nhằm phát huy cách làm sáng tạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc đều được công nhận danh hiệu “Chi bộ bốn tốt”.

Tinh thần liêm chính, kỷ luật và thượng tôn pháp luật tiếp tục được phát huy thông qua việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường phòng-chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, qua đó giúp các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Đảng ủy Chi nhánh luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn là thước đo năng lực và uy tín của tổ chức cơ sở Đảng. Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, Đảng ủy đã chủ động phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh và dự báo tác động để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hằng năm sát với thực tiễn.

Các chỉ tiêu kế hoạch được cụ thể hóa, phân giao đến từng phòng, từng cán bộ, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quy mô, vừa giữ vững chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

quay-giao-dich-bidv-chi-nhanh-pho-nui.jpg
Quầy giao dịch BIDV Chi nhánh Phố Núi. Ảnh: K.A

Đặc biệt, Chi nhánh xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá quan trọng, thực hiện theo định hướng của BIDV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn triển khai các chương trình thúc đẩy số hóa toàn diện, từ công tác quản trị, điều hành nội bộ đến cung ứng dịch vụ khách hàng.

Nhiều sản phẩm, tiện ích hiện đại như: BIDV iBank, SmartBanking, thanh toán QR, thẻ chip… được áp dụng đồng bộ. Cùng với đó, việc áp dụng các hệ thống phần mềm quản trị tiên tiến như: B.One, RLOS, CROMs, BPM giúp Chi nhánh nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro.

Xây dựng thương hiệu từ niềm tin

Tại BIDV Chi nhánh Phố Núi, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xem là nhiệm vụ trọng tâm, là “chất keo” gắn kết giữa con người, công việc và mục tiêu phát triển.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa được tổ chức như: hội thi “Văn hóa kiểm soát rủi ro”, cuộc thi viết “Tôi là BIDV”, hội thi “Đại sứ văn hóa BIDV”… Những chương trình này không chỉ tạo môi trường giao lưu, học hỏi về chuyên môn, mà còn là những đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, liêm chính và sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

the-he-tre-cua-bidv-giu-vung-tinh-than-yeu-nuoc-quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-duoc-giao.jpg
Thế hệ trẻ của BIDV Phố Núi giữ vững tinh thần yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: K.A

Từ phong trào thi đua học tập và sáng tạo, nhiều sáng kiến thiết thực đã ra đời, trong đó có “Chương trình hỗ trợ lập biểu mẫu” (năm 2022) được BIDV công nhận cấp hệ thống. Ông Nguyễn Trọng Hiền-Phó Giám đốc Chi nhánh, đại diện nhóm tác giả-chia sẻ: Sáng kiến “Chương trình hỗ trợ lập biểu mẫu” đã làm thay đổi căn bản phương thức tác nghiệp tại quầy, từ việc ghi tay sang sử dụng biểu mẫu in sẵn giúp rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Trong khi đó, “Sổ tay bán hàng tinh gọn” (được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023) đã giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm thông qua mã QR, thể hiện rõ nét tinh thần chuyển đổi số gắn liền với văn hóa phục vụ tận tâm của BIDV Chi nhánh Phố Núi.

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, BIDV Chi nhánh Phố Núi còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, đơn cử như: “Tuyến phố không tiền mặt”, “Tiếp sức mùa thi”, cùng nhiều chiến dịch truyền thông đạt giải cao trong hệ thống BIDV. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và khẳng định vai trò tiên phong của Đảng ủy trong việc gắn kết nhiệm vụ chính trị với sứ mệnh vì xã hội, vì con người.

Trong môi trường làm việc, đội ngũ cán bộ, đảng viên BIDV luôn lấy quy tắc ứng xử “Chu đáo-Thân thiện-Chuyên nghiệp” làm chuẩn mực trong giao tiếp và thực thi nhiệm vụ. Đảng ủy phối hợp cùng Công đoàn quan tâm xây dựng phong cách làm việc nhân văn, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới, góp phần khẳng định hình ảnh người BIDV tận tụy, trách nhiệm và hiện đại trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi khẳng định: “Văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên động lực kép, vừa củng cố bản lĩnh chính trị, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phát huy sức mạnh ấy, nhiều năm liền, Chi nhánh được xếp hạng I trong toàn hệ thống BIDV, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đảng ủy BIDV Chi nhánh Phố Núi xác định 2 khâu đột phá chiến lược gồm: nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và người lao động theo hướng tinh thông công nghệ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình bán hàng theo hướng số hóa, xây dựng đội ngũ kinh doanh bán lẻ chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Doanh nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

Doanh nghiệp

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Doanh nghiệp

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Doanh nghiệp

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

Doanh nghiệp

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nghiệp

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

null