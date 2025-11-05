Các địa phương chủ động triển khai các phương án, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Chiều 5-11, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường An Phú và Hội Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị các địa phương chủ động triển khai các phương án phòng-chống, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phường đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian qua và thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các địa phương chủ động ứng ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: P.D

Theo đó, thu ngân sách ở 2 phường đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được đẩy mạnh; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định. Các địa phương cũng chú trọng triển khai đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại phường An Phú, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 hơn 47 tỷ đồng, bố trí cho 88 công trình; trong đó đã thực hiện 58 công trình, giải ngân gần 22 tỷ đồng. Địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% trong năm 2025.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất không được điều tiết về ngân sách phường theo phân cấp mới, ảnh hưởng đến kế hoạch chi các nhiệm vụ đã dự toán.

Ngoài ra, tình trạng chồng lấn, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các HTX An Phú 1 và An Phú 2 với người dân vẫn tồn tại. Hiện, diện tích 2 HTX quản lý thực tế giảm hơn 400 ha so với diện tích đất giao nhưng chưa có hồ sơ pháp lý chứng minh; công tác đo đạc, quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế, việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện.

Bí thư Đảng ủy phường Lưu Trung Nghĩa kiến nghị: Trong trường hợp chưa điều chỉnh tỷ lệ phân chia từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét bổ sung có mục tiêu số thu tiền sử dụng đất đã điều tiết về ngân sách cấp tỉnh để địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét, cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch và kêu gọi đầu tư khu vực ngã tư An Phú; cho chủ trương quy hoạch nút giao thông vòng xoay ngã tư An Phú và xây dựng biểu tượng về Tây Gia Lai và An Phú, tạo điểm nhấn đô thị…

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Lưu Trung Nghĩa báo cáo tình hình hoạt động của địa phương. Ảnh: P.D

Đối với phường Hội Phú, UBND phường đang rà soát, đánh giá và đề xuất cập nhật các mục tiêu, dự án phát triển mới để tích hợp vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, trong đó có một số dự án trọng điểm như: Chợ Trà Bá, Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, Khu dân cư xã Chư HDrông (cũ), Khu thương mại dịch vụ đường Nguyễn Viết Xuân, Cụm Công nghiệp-cảng cạn dọc tuyến đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn…

Về triển khai các dự án của tỉnh, phường đã nhận bàn giao mốc quy hoạch tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn ngoài thực địa; thông báo đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tự kê tài sản trên đất dự kiến thu hồi, phường đã phối hợp kiểm đếm, đo đạc đất và tài sản trên đất, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-11-2025.

Với dự án đường Nguyễn Văn Linh, phường đã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương cưỡng chế đối với các hộ không thống nhất thu hồi đất, không bàn giao đất làm tuyến đường. Dự án Suối Hội Phú, đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Chu Mạnh Trinh đã chuyển cho chủ đầu tư nhưng chưa triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồ Thị Ngọc Huyền kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp hạ tầng số, đồng thời giao cho phường trực tiếp triển khai các dịch vụ công ích (cây xanh, môi trường đô thị) để rút ngắn quy trình xử lý, tránh phụ thuộc vào Ban Quản lý Dịch vụ công ích Quy Nhơn. Bên cạnh đó, địa phương đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế phù hợp, hướng dẫn thành lập Đội quản lý trật tự đô thị tại phường nhằm thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững.

Tăng cường trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sai phạm từ cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tập trung xử lý công việc và thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai nhằm hạn chế sai sót, vướng mắc; chủ động phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa các phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: P.D

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy 2 phường trong công tác chuẩn bị báo cáo, cũng như các kiến nghị, đề xuất cụ thể, sát thực tiễn. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các phường.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường cần tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện. Đồng thời, quan tâm công tác sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là vấn đề được Trung ương đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn mới, chưa có tiền lệ. Do đó, các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, lấy phòng ngừa là chính, tránh để xảy ra sai phạm.

Đồng chí lưu ý, cả 2 phường đều có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân; tổ chức rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, xem xét việc cấp đất phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời hài hòa giữa lợi ích của người dân với yêu cầu giữ vững an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy hai phường quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng-chống bão; duy trì thường xuyên chế độ ứng trực, theo dõi sát tình hình; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh cho người dân. Cùng với đó, phân công cụ thể các thành viên Ban Chấp hành bám sát địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.