Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu phường Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; dự họp ở các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Theo báo cáo tại cuộc họp, bão số 13 đã đi vào biển Đông vào hồi 16 giờ ngày 5-11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Để ứng phó với bão số 13, theo kế hoạch, tổng sơ tán dân toàn tỉnh là 93.426 hộ với 339.737 nhân khẩu. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 5-11, toàn tỉnh đã thực hiện sơ tán 2.337 hộ với 7.097 nhân khẩu. Đối với số hộ còn lại, các địa phương phải hoàn thành sơ tán trước 12 giờ ngày 6-11.

quang-canh-buoi-hop-truc-tuyen-ket-noi-diem-cau-tai-tru-so-ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-vi-an-nhon-dong-voi-12-so-chi-huy-tien-phuong.jpg
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ báo động 3 đến dưới báo động 3+1 m là 1.050 hộ với 3.455 nhân khẩu.

Tại địa bàn phía Đông tỉnh, có 15 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực có nguy cơ sạt lở thấp và 7 khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi sạt lở. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán xong 15 hộ/52 nhân khẩu tại Núi Gành (xã Đề Gi) và 6 hộ/25 nhân khẩu tại tuyến đường vận hành trạm 500kV (xã Ia Ly).

Đến 15 giờ ngày 5-11 có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển. Hiện toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Sau khi nắm tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 13 ở các điểm cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Diễn biến của bão số 13 rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên các địa phương không được chủ quan, nhất là các xã ven biển, vùng cửa sông.

Các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng để di dời khẩn cấp người dân ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, cũng như các điểm sạt lở, ngập lũ. Đối với những trường hợp không chịu di dời thì kiên quyết cưỡng chế di dời, không được chủ quan, phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, chậm nhất từ sáng 6-11, tất cả phương tiện máy xúc, máy ủi phải được tập kết tại các vị trí xung yếu, dễ xảy ra sạt lở như đèo An Khê, để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tỉnh sẽ trưng dụng máy móc từ các doanh nghiệp đang thi công các công trình trên địa bàn. Đồng thời, rà soát những khu vực có nguy cơ chia cắt để tập trung cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương để cung ứng cho người dân khi xảy ra chia cắt…

