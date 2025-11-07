Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt tại Tuy Phước

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MỘC MIÊN
(GLO)- Ngày 7-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại khu vực Tuy Phước.

thon-vinh-quang-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tại khu vực thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: M.Miên

Theo báo cáo nhanh, bão số 13 không gây thiệt hại về người, nhưng làm 91 ngôi nhà bị sập, hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, nhiều công trình trường học, trạm y tế và hơn 250 trụ điện bị ngã đổ tại khu vực Tuy Phước. Gần 5.000 người dân bị ngập nước do thủy triều dâng cao. Tổng thiệt hại ước tính gần 300 tỷ đồng.

truong-hoc-tuy-phuoc-bac.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại các trường học xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: M.Miên

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền và lực lượng tại chỗ trong công tác ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn. Đồng chí yêu cầu chính quyền các xã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất; ưu tiên khắc phục hư hỏng tại các trường học, trạm y tế và công trình hạ tầng thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành Điện lực nhanh chóng khôi phục hệ thống điện bị hư hại, đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời, thiết lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm sạt lở, khu vực nguy hiểm, nhất là đoạn cầu Sông Tranh thuộc xã Tuy Phước Bắc.

Cùng với đó, lực lượng bộ đội và công an tiếp tục bám sát địa bàn được phân công, phối hợp cùng địa phương dọn dẹp, giúp dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

