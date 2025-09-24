Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc

(GLO)- Ngày 24-9, bà Lý Tiết Hạnh-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại các nơi tiếp xúc, bà Lý Tiết Hạnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2025. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã An Hòa. Ảnh: X.Đ

Cử tri xã An Hòa đã kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào những vấn đề như: quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; chú trọng thực hiện chính sách đối với người có công, bảo đảm đời sống các gia đình chính sách.

Về phát triển kinh tế, cử tri mong muốn Nhà nước hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập; sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho vùng sâu, vùng xa.

Nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường, đề nghị ngành Điện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, bảo đảm minh bạch.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần có chính sách nâng lương, phụ cấp hợp lý cho đội ngũ cấp dưỡng hợp đồng tại các trường mầm non; tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT629 Bồng Sơn-An Lão; đồng thời, tăng cường đầu tư cho trạm y tế xã, bổ sung trang thiết bị, bố trí đủ bác sĩ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cử tri là giáo viên cũng băn khoăn về dự thảo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 08/1988 liên quan đến khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Cử tri xã An Hòa nêu ý kiến với ĐBQH. Ảnh: X.Đ

Cử tri xã Phù Mỹ Bắc bày tỏ lo ngại trước việc giá điện có xu hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ngoài ra, cử tri địa phương còn bức xúc trước tình trạng một số cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, nhận hối lộ, làm giảm niềm tin của nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị chính đáng khác để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.