Bóc gỡ nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến các đối tượng người nước ngoài hoạt động xuyên quốc gia sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố 5 đối tượng.

Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang xem xét để có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án này.

Ôm hận vì những lời đường mật

Cuối năm 2023, Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của bà N.T.X. (SN 1973, trú tại TP. Pleiku) về việc bị các đối tượng lừa đảo hơn 18 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Theo đơn trình bày của bà X, đầu tháng 10-2023, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Steven Chen đã kết bạn với bà. Trên Facebook cá nhân, người này đăng tải những hình ảnh hào nhoáng với vẻ ngoài đẹp trai, nhà cửa, xe cộ và hình ảnh đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới.

4 đối tượng phụ nữ người Việt bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Quang Trung

Đối tượng này đã sử dụng tiện ích Google dịch để nhắn tin qua lại bằng tiếng Việt với bà X, giới thiệu mình là bác sĩ, tiến sĩ hiện công tác trong một đơn vị quân đội tại khu vực Trung Đông-nơi đang xảy ra chiến tranh. Sau khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Steven Chen nói đã nảy sinh tình cảm với bà X. Về phần mình, bà X. cũng có tình cảm với Steven Chen.

Sau đó, đối tượng hứa hẹn sẽ rời quân ngũ sang Việt Nam sinh sống để 2 người có thể gần gũi. Kèm với đó, đối tượng cho biết phải đóng những khoản phí xuất-nhập cảnh quân đội, thanh toán vé máy bay đặc chủng… thì mới có thể xuất ngũ.

Steven Chen đưa ra lý do mình có nhiều tiền nhưng không thể sử dụng vì đang trong quân đội nên phải nhờ người khác thanh toán, sau đó sẽ trả lại. Tin tưởng vào đối tượng này, bà X. đã 17 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đây là số tiền bà X. tích cóp trong quá trình kinh doanh cũng như vay mượn từ nhiều người.

Thiếu tá Nguyễn Công Phan-Phó Đội trưởng Đội Điều tra (Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh) cho hay: “Đây là thủ đoạn không mới và được lực lượng chức năng cảnh báo rất nhiều nhưng nhiều người vẫn tin theo một cách mù quáng để rồi bị lừa với số tiền lớn.

Dù có quan hệ tình cảm qua ứng dụng mạng xã hội, bà X. cũng chưa từng gọi video để thấy mặt vị tiến sĩ giả kia nhưng các đối tượng vẫn có cách để quyến rũ lấy lòng tin. Khi bị hại ngỏ ý gọi video, chúng chỉ quay hình ảnh mập mờ ở một nơi bất kỳ rồi lấy lý do đang trong khu vực quân sự bị nhiễu sóng để bao biện”.

Lộ diện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Xác định đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án để đấu tranh. Ban chuyên án đã phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh để lần theo dấu vết các đối tượng lừa đảo.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện đây là nhóm đối tượng với phần lớn là người Nigeria hoạt động ở nước ngoài và có “chân rết” tại nhiều quốc gia châu Á. Chúng đã tạo lập hồ sơ hoàn chỉnh của một người giả mạo làm bác sĩ, doanh nhân, binh sĩ có nhiều tài sản rồi “giăng bẫy”, nhắn tin làm quen với các phụ nữ ở độ tuổi 35-55.

Sau khi tạo được mối quan hệ mật thiết, các đối tượng cho biết muốn về Việt Nam sinh sống và sẽ gửi một gói hàng gồm USD, vàng... về nước nhờ bị hại nhận giúp.

Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng tiếp tục giả danh là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay hoặc nhân viên thuế gọi điện yêu cầu bị hại gửi tiền phí vận chuyển gói hàng, tiền đóng phí hải quan, tiền phí thông quan... vào các số tài khoản ngân hàng ấn định để chiếm đoạt.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại các quốc gia như: Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Trong đó, riêng tại Việt Nam, cơ quan Công an đã xác định được 17 người bị lừa đảo với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Lần sau dấu vết, lực lượng Công an phát hiện đối tượng mang quốc tịch Nigeria Okoye Emeka Gabriel (tên thường gọi là James, SN 1981, ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Đối tượng Gabriel nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 theo diện hợp tác lao động nhưng sau đó đã bỏ trốn, trở thành lao động bất hợp pháp.

Đối tượng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ Việt Nam và nhờ số tài khoản của những người này để nhận tiền mà bị hại trong các vụ lừa đảo chuyển đến. Sau đó, những phụ nữ này rút tiền mặt giao cho Gabriel để hưởng hoa hồng.

Từ đây, đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền mặt bằng đường xe khách sang Campuchia cho đồng bọn trong đường dây lừa đảo. Riêng Gabriel đã nhận và rút gần 80 tỷ đồng tẩu tán dòng tiền lừa đảo cho đồng bọn để hưởng hoa hồng hơn 700 triệu đồng.

Đối tượng Okoye Emeka Gabriel là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Quang Trung

Trong quá trình truy bắt Gabriel, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn vì đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở. Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: Gabriel có quan hệ với nhiều phụ nữ người Việt Nam nhưng tất cả những người này đều chỉ gặp ở nhà nghỉ, khách sạn hoặc tại nhà của họ mà không hề biết nơi ở của đối tượng.

“Chúng tôi phải cử nhiều tổ công tác truy tìm, bí mật theo dõi vì nếu bị phát hiện sẽ rút dây động rừng, đối tượng sẽ xóa các dấu vết phạm tội. Các trinh sát ở tại TP. Hồ Chí Minh ròng rã hàng chục ngày, lần tìm từ những khách sạn, nhà nghỉ đến các khu “ổ chuột”, khu người nước ngoài lao động bất hợp pháp”-Thượng tá Sơn chia sẻ.

Đến đầu năm 2024, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Gabriel ở một nhà nghỉ tại TP. Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Gabriel về 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố thêm 4 phụ nữ người Việt Nam gồm: Nguyễn Vân Quỳnh Trang (SN 1986, trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), Trần Nguyên Phương Thy (SN 1993, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Nguyên (SN 1977, trú tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Đặng Thị Thùy Dung (SN 1970, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về các hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.