(GLO)-Chiều 21-3, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Trà Đa (TP. Pleiku) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng-chống tội phạm cho người dân tại địa phương.

Tại hội nghị, 60 chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư, hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được các cán bộ Công an hướng dẫn, truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2011; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013; Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Nghị định 83/2018/NĐ-CP; Thông tư 66/2014/TT-BCA...

Ngoài ra, các cán bộ Công an đã thông báo về tình hình cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố và địa bàn xã trong thời gian vừa qua; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ ở các khu vực trọng điểm, cơ sở kinh doanh, khu dân cư có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng điện, xăng, dầu, gas và kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với từng đối tượng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, chợ. Cùng với đó, các cán bộ Công an đã tập trung hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra…